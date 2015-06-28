ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Карлос Сайнс-старший: Новый регламент «Дакара» вредит Peugeot Двукратный чемпион мира WRC Карлос Сайнс-старший считает, что поправки в техническом регламенте, введенные накануне старта «Дакара-2017», негативно сказываются на результатах заводской команды Peugeot. Испанец завершил первый этап престижнейшего ралли-рейда на четвертом месте. Тем не менее он сказал, что новая Peugeot 3008DKR существенно уступает по мощности Toyota Hilux, на которой выступает лидер первого дня соревнований Нассер Аль-Аттия. Новые правила гласят, что на автомобилях с приводом на одну ось, к которым относится Peugeot, диаметр шайбы-рестриктора должен быть уменьшен на 1 мм. Более того, полноприводным машинам позволили увеличить диаметр шайбы-рестриктора на 2 мм. «Очевидно, что из-за рестриктора у нас теперь меньше мощности, чем в прошлом году, – приводит слова Сайнса-старшего AUTOSPORT.com. – Теперь у Toyota на 40-50 лошадиных сил больше, чем у нас. Это при том, что они были сильны уже в прошлом году. Я выступал против Насера на Баха Испания и в Марокко с прошлогодним рестриктором, и он был быстрее меня в обоих случаях. Теперь у них есть два дополнительных миллиметра, а наш рестриктор уменьшился на 1 мм». Когда у Карлоса спросили, являются ли подобные изменения в правилах несправедливыми в отношении Peugeot, он сказал: «Безусловно. Я считаю именно так. Два года назад мы проигрывали на этих дорогах две секунды с километра. Никто не акцентировал на этом внимание, даже Peugeot. Команда не просила изменить правила и не говорила, что на автомобилях с приводом на одну ось невозможно побеждать. Мы сконструировали новую машину, вернулись сюда и победили. И тут они неожиданно меняют правила. Автомобили с полным приводом выигрывали 10, 12, 14 лет без изменений в регламенте. Трудно понять, по какой причине было принято решение изменить правила».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:48 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ 27 июня в рамках празднования Дня молодежи во Владивостоке состоялись традиционные соревнования смешанных команд по гребле на лодках-дракон. В последние годы гонки стали неотъемлемой частью... Подробнее Босс Ferrari Маурицио Арривабене отметил радостное настроение Кими Райкконена и в целом отличную атмосферу в команде. Кими Райкконен вместе с Себастьяном Феттелем отлично проводят предсезонные тесты,... Подробнее На Гран При США Pirelli привезет составы Medium, Soft и Supersoft. Из-за проливных дождей в прошлом году команды не смогли опробовать слики вплоть до гонки. В этом году погода обещает быть более... Подробнее В Уссурийске прошел второй этап Открытых краевых соревнований по плаванию «Уссурочка». Рекордное количество спортсменов – 551 человек – собрались в бассейне «Чайка». Соревнования проходили два дня.... Подробнее После урагана «Патрисия», бушевавшего в Мексике на прошлой неделе, взоры участников Формулы 1 переключились на другое природное явление. В 75 км от автодрома имени братьев Родригес в Мехико проснулся... Подробнее Новозеландская гоночная серия Toyota Racing финишировала двумя заездами в Мэнсфилде. Каждый из них получился богатым на всевозможные события, коснувшиеся и фаворитов. Стейн Шотхорст стал сильнейшим с... Подробнее Во Владивостоке прошел первый этап Кубка России по плаванию. Престижные соревнования собрали более 150 участников из Магаданской, Амурской, Сахалинской и Еврейской автономной областей,... Подробнее После успешного использования традиционного пит-лейна для серии IndyCar на трассе Лонг-Бич организаторы Формулы Е решили, что такая практика должна сохраниться на всех этапах в новом сезоне.... Подробнее Россиянин Виктор Ан выиграл первое в истории России золото Олимпийских игр в шорт-треке, победив на дистанции 1000 метров в Сочи. В финале Ан показал время 1 минута 25,325 секунды, опередив Владимира... Подробнее Сила, ловкость и быстрота - вот необходимые качества для участников "Веселых стартов". Дети из пришкольного лагеря "Юность", что в Новоникольске, разделились на две команды - красные и синие. И... Подробнее