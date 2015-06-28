Карлос Сайнс-старший: Новый регламент «Дакара» вредит Peugeot
Двукратный чемпион мира WRC Карлос Сайнс-старший считает, что поправки в техническом регламенте, введенные накануне старта «Дакара-2017», негативно сказываются на результатах заводской команды Peugeot.Испанец завершил первый этап престижнейшего ралли-рейда на четвертом месте. Тем не менее он сказал, что новая Peugeot 3008DKR существенно уступает по мощности Toyota Hilux, на которой выступает лидер первого дня соревнований Нассер Аль-Аттия.Новые правила гласят, что на автомобилях с приводом на одну ось, к которым относится Peugeot, диаметр шайбы-рестриктора должен быть уменьшен на 1 мм. Более того, полноприводным машинам позволили увеличить диаметр шайбы-рестриктора на 2 мм.«Очевидно, что из-за рестриктора у нас теперь меньше мощности, чем в прошлом году, – приводит слова Сайнса-старшего AUTOSPORT.com. – Теперь у Toyota на 40-50 лошадиных сил больше, чем у нас. Это при том, что они были сильны уже в прошлом году.Я выступал против Насера на Баха Испания и в Марокко с прошлогодним рестриктором, и он был быстрее меня в обоих случаях.Теперь у них есть два дополнительных миллиметра, а наш рестриктор уменьшился на 1 мм».Когда у Карлоса спросили, являются ли подобные изменения в правилах несправедливыми в отношении Peugeot, он сказал: «Безусловно. Я считаю именно так.Два года назад мы проигрывали на этих дорогах две секунды с километра. Никто не акцентировал на этом внимание, даже Peugeot. Команда не просила изменить правила и не говорила, что на автомобилях с приводом на одну ось невозможно побеждать.Мы сконструировали новую машину, вернулись сюда и победили. И тут они неожиданно меняют правила. Автомобили с полным приводом выигрывали 10, 12, 14 лет без изменений в регламенте. Трудно понять, по какой причине было принято решение изменить правила».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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