ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Двукратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия стал быстрейшим по итогам первого этапа ралли-рейда 2017 года, но успешное начало для катарца оказалось омрачено техническими проблемами на финише. После торжественной церемонии старта в парагвайском Асунсьоне участников ждал 39-километровый спецучасток. Аль-Аттия, в этом году пересевший за руль Toyota Hilux, задавал темп в категории внедорожников, финишировав первым со времен 25 минут и 41 секунда. Однако уже после окончания скоростного участка из под капота машины катарца пошёл дым. Так что на бивуак он отправился на буксире напарника Жиньеля де Вильерса. Вторым с отставанием в 24 секунды стал бывший гонщик WRC Хавьер Понс, выступающий на Ford Ranger. Победитель «Дакара-2014» Нани Рома, который, как и Аль-Аттия, пересел с Mini на Toyota, показал третье время. Лучшим из квартета Peugeot Sport оказался Карлос Сайнс. Себастьен Лёб стал шестым, а между двумя чемпионами WRC вклинился де Вильерс. Победитель «Шелкового пути-2016» Сириль Депре оказался восьмым, в то время как действующий триумфатор «Дакара» Стефан Петерансель занял 12-ю строчку. Язид Аль-Раджи стал быстрейшим представителем X-raid Mini, расположившись на седьмом месте с отставанием в 1 минуту и 6 секунд от Аль-Аттии и опередив всего на 14 секунд напарника по команде Микко Хирвонен, который стал девятым. В категории грузовиков три первые строчки заняли экипажи на трёх разных машинах – Мартин Коломы на Tatra показал лучшее время, опередив на 13 секунд Тона Ван Генугстена на Iveco. Третьим стал Мартин ван ден Бринк, выступающий на грузовике Renault. Лучшим из гонщиков российской команды «КАМАЗ-Мастер» стал Эдуард Николаев. Победитель «Дакара-2013» стал шестым, уступив действующему триумфатору Жерару де Рою всего восемь секунд. Дмитрий Сотников – 10-й, Айрат Мардеев – 14-й, Антон Шибалов – 15-й. В зачёте мотоциклов лучшее время неожиданно показал французский гонщик Ксавье де Султре на Yamaha, в то время как действующий победитель Тоби Прайс оказался только 17-м. Российский гонщик Александр Иванютин показал 70-й результат, Анастасия Нифонтова стала 134-й. В классе квадроциклов темп задавал бразилец Марсело Медейрос. Сергей Карякин начал свой четвёртый в карьере «Дакар» с седьмого времени.

Зачет внедорожников. Положение после СУ1

Поз.

№.

Пилот

Автомобиль

Время/Отст.

1.

301

Нассер Аль-аттия

Toyota

00.25,41

2.

311

Хавьер Понс

Ford

+0,24

3.

305

Нани Рома

Toyota

+0,29

4.

304

Карлос Сайнс

Peugeot

+0,33

5.

302

Жиниэль Де Вильерс

Toyota

+0,41

6.

309

Себастьен Лёб

Peugeot

+0,55

7.

306

Язид Аль-раджи

Mini

+1,06

8.

307

Сирил Деспре

Peugeot

+1,14

9.

303

Микко Хирвонен

Mini

+1,20

10.

310

Эрик Ван Лун

Toyota

+1,22











40.

380

Шихотаров Сергей

Toyota

+7,10

55.

333

Денис Березовский

Toyota

+10,44



Зачет грузовиков. Положение после СУ1

Поз.

№.

Пилот

Автомобиль

Время/Отст.

1.

508

Мартин Коломи

Tatra

00.30,00

2.

507

Тон Ван Генугстен

Iveco

+0,13

3.

506

Мартин Ван Ден Бринк

Renault Trucks

+0,25

4.

503

Алеш Лопрайс

Tatra

+0,31

5.

500

Герард Де Рой

Iveco

+0,42

6.

505

Эдуард Николаев

КамАЗ

+0,50

7.

509

Петер Верслёйс

MAN

+1,02

8.

512

Артур Ардавичус

MAN

+1,21

9.

502

Федерико Вильягра

Iveco

+1,26

10.

513

Дмитрий Сотников

КамАЗ

+1,31

...









12.

511

Сергей Вязович

МАЗ

+1,33

14.

501

Айрат Мадреев

КамАЗ

+1,41

15.

515

Антон Шибалов

КамАЗ

+1,45

21.

522

Александр Василевский

МАЗ

+4,12

23.

533

Алексей Вишневский

МАЗ

+5,22

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Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 07:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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