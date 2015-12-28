Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков
Двукратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия стал быстрейшим по итогам первого этапа ралли-рейда 2017 года, но успешное начало для катарца оказалось омрачено техническими проблемами на финише.После торжественной церемонии старта в парагвайском Асунсьоне участников ждал 39-километровый спецучасток.Аль-Аттия, в этом году пересевший за руль Toyota Hilux, задавал темп в категории внедорожников, финишировав первым со времен 25 минут и 41 секунда. Однако уже после окончания скоростного участка из под капота машины катарца пошёл дым. Так что на бивуак он отправился на буксире напарника Жиньеля де Вильерса.Вторым с отставанием в 24 секунды стал бывший гонщик WRC Хавьер Понс, выступающий на Ford Ranger.Победитель «Дакара-2014» Нани Рома, который, как и Аль-Аттия, пересел с Mini на Toyota, показал третье время.Лучшим из квартета Peugeot Sport оказался Карлос Сайнс. Себастьен Лёб стал шестым, а между двумя чемпионами WRC вклинился де Вильерс.Победитель «Шелкового пути-2016» Сириль Депре оказался восьмым, в то время как действующий триумфатор «Дакара» Стефан Петерансель занял 12-ю строчку.Язид Аль-Раджи стал быстрейшим представителем X-raid Mini, расположившись на седьмом месте с отставанием в 1 минуту и 6 секунд от Аль-Аттии и опередив всего на 14 секунд напарника по команде Микко Хирвонен, который стал девятым.В категории грузовиков три первые строчки заняли экипажи на трёх разных машинах – Мартин Коломы на Tatra показал лучшее время, опередив на 13 секунд Тона Ван Генугстена на Iveco. Третьим стал Мартин ван ден Бринк, выступающий на грузовике Renault.Лучшим из гонщиков российской команды «КАМАЗ-Мастер» стал Эдуард Николаев. Победитель «Дакара-2013» стал шестым, уступив действующему триумфатору Жерару де Рою всего восемь секунд. Дмитрий Сотников – 10-й, Айрат Мардеев – 14-й, Антон Шибалов – 15-й.В зачёте мотоциклов лучшее время неожиданно показал французский гонщик Ксавье де Султре на Yamaha, в то время как действующий победитель Тоби Прайс оказался только 17-м.Российский гонщик Александр Иванютин показал 70-й результат, Анастасия Нифонтова стала 134-й.В классе квадроциклов темп задавал бразилец Марсело Медейрос. Сергей Карякин начал свой четвёртый в карьере «Дакар» с седьмого времени. Зачет внедорожников. Положение после СУ1 Поз. №. Пилот Автомобиль Время/Отст. 1. 301 Нассер Аль-аттия Toyota 00.25,41 2. 311 Хавьер Понс Ford +0,24 3. 305 Нани Рома Toyota +0,29 4. 304 Карлос Сайнс Peugeot +0,33 5. 302 Жиниэль Де Вильерс Toyota +0,41 6. 309 Себастьен Лёб Peugeot +0,55 7. 306 Язид Аль-раджи Mini +1,06 8. 307 Сирил Деспре Peugeot +1,14 9. 303 Микко Хирвонен Mini +1,20 10. 310 Эрик Ван Лун Toyota +1,22
40. 380 Шихотаров Сергей Toyota +7,10 55. 333 Денис Березовский Toyota +10,44
Зачет грузовиков. Положение после СУ1 Поз. №. Пилот Автомобиль Время/Отст. 1. 508 Мартин Коломи Tatra 00.30,00 2. 507 Тон Ван Генугстен Iveco +0,13 3. 506 Мартин Ван Ден Бринк Renault Trucks +0,25 4. 503 Алеш Лопрайс Tatra +0,31 5. 500 Герард Де Рой Iveco +0,42 6. 505 Эдуард Николаев КамАЗ +0,50 7. 509 Петер Верслёйс MAN +1,02 8. 512 Артур Ардавичус MAN +1,21 9. 502 Федерико Вильягра Iveco +1,26 10. 513 Дмитрий Сотников КамАЗ +1,31 ...
12. 511 Сергей Вязович МАЗ +1,33 14. 501 Айрат Мадреев КамАЗ +1,41 15. 515 Антон Шибалов КамАЗ +1,45 21. 522 Александр Василевский МАЗ +4,12 23. 533 Алексей Вишневский МАЗ +5,22 Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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