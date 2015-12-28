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Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков

Двукратный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия стал быстрейшим по итогам первого этапа ралли-рейда 2017 года, но успешное начало для катарца оказалось омрачено техническими проблемами на финише.

После торжественной церемонии старта в парагвайском Асунсьоне участников ждал 39-километровый спецучасток.

Аль-Аттия, в этом году пересевший за руль Toyota Hilux, задавал темп в категории внедорожников, финишировав первым со времен 25 минут и 41 секунда. Однако уже после окончания скоростного участка из под капота машины катарца пошёл дым. Так что на бивуак он отправился на буксире напарника Жиньеля де Вильерса.

Вторым с отставанием в 24 секунды стал бывший гонщик WRC Хавьер Понс, выступающий на Ford Ranger.

Победитель «Дакара-2014» Нани Рома, который, как и Аль-Аттия, пересел с Mini на Toyota, показал третье время.

Лучшим из квартета Peugeot Sport оказался Карлос Сайнс. Себастьен Лёб стал шестым, а между двумя чемпионами WRC вклинился де Вильерс.

Победитель «Шелкового пути-2016» Сириль Депре оказался восьмым, в то время как действующий триумфатор «Дакара» Стефан Петерансель занял 12-ю строчку.

Язид Аль-Раджи стал быстрейшим представителем X-raid Mini, расположившись на седьмом месте с отставанием в 1 минуту и 6 секунд от Аль-Аттии и опередив всего на 14 секунд напарника по команде Микко Хирвонен, который стал девятым.

В категории грузовиков три первые строчки заняли экипажи на трёх разных машинах – Мартин Коломы на Tatra показал лучшее время, опередив на 13 секунд Тона Ван Генугстена на Iveco. Третьим стал Мартин ван ден Бринк, выступающий на грузовике Renault.

Лучшим из гонщиков российской команды «КАМАЗ-Мастер» стал Эдуард Николаев. Победитель «Дакара-2013» стал шестым, уступив действующему триумфатору Жерару де Рою всего восемь секунд. Дмитрий Сотников – 10-й, Айрат Мардеев – 14-й, Антон Шибалов – 15-й.

В зачёте мотоциклов лучшее время неожиданно показал французский гонщик Ксавье де Султре на Yamaha, в то время как действующий победитель Тоби Прайс оказался только 17-м.

Российский гонщик Александр Иванютин показал 70-й результат, Анастасия Нифонтова стала 134-й.

В классе квадроциклов темп задавал бразилец Марсело Медейрос. Сергей Карякин начал свой четвёртый в карьере «Дакар» с седьмого времени.
Зачет внедорожников. Положение после СУ1
Поз.
№.
Пилот
Автомобиль
Время/Отст.
1.
301
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Нассер Аль-аттия
Toyota
00.25,41
2.
311
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Хавьер Понс
Ford
+0,24
3.
305
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Нани Рома
Toyota
+0,29
4.
304
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Карлос Сайнс
Peugeot
+0,33
5.
302
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Жиниэль Де Вильерс
Toyota
+0,41
6.
309
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Себастьен Лёб
Peugeot
+0,55
7.
306
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Язид Аль-раджи
Mini
+1,06
8.
307
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Сирил Деспре
Peugeot
+1,14
9.
303
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Микко Хирвонен
Mini
+1,20
10.
310
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Эрик Ван Лун
Toyota
+1,22
 
 
 
 
 
40.
380
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Шихотаров Сергей
Toyota
+7,10
55.
333
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Денис Березовский
Toyota
+10,44

 
Зачет грузовиков. Положение после СУ1
Поз.
№.
Пилот
Автомобиль
Время/Отст.
1.
508
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Мартин Коломи
Tatra
00.30,00
2.
507
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Тон Ван Генугстен
Iveco
+0,13
3.
506
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Мартин Ван Ден Бринк
Renault Trucks
+0,25
4.
503
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Алеш Лопрайс
Tatra
+0,31
5.
500
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Герард Де Рой
Iveco
+0,42
6.
505
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Эдуард Николаев
КамАЗ
+0,50
7.
509
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Петер Верслёйс
MAN
+1,02
8.
512
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Артур Ардавичус
MAN
+1,21
9.
502
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Федерико Вильягра
Iveco
+1,26
10.
513
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Дмитрий Сотников
КамАЗ
+1,31
...
 
 
 
 
12.
511
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Сергей Вязович
МАЗ
+1,33
14.
501
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Айрат Мадреев
КамАЗ
+1,41
15.
515
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Антон Шибалов
КамАЗ
+1,45
21.
522
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Александр Василевский
МАЗ
+4,12
23.
533
Нассер Аль-Аттия быстрейший на первом этапе "Дакара-2017", Эдуард Николаев - 6-й в категории грузовиков Алексей Вишневский
МАЗ
+5,22
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 07:55      |      Категория:  Все новости » Спорт
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