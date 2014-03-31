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Даниэль Риккардо: Мы сможем завоевать титул в следующем сезоне

В интервью австралийскому изданию The Age Даниэль Риккардо признался, что верит в свои шансы взять титул в следующем сезоне.

«Я верю, что если мы правильно ко всему подойдем, то сможем завоевать титул, — признался австралиец. — Я чувствую, что уже готов к этому, и я очень изголодался по победам.

Если соблюдать правильный режим тренировок, то к тестам в феврале мы подойдем в нужной кондиции».

Несмотря на то, что у Риккардо помимо Mercedes есть довольно серьезный соперник в лице напарника Макса Ферстаппена, Даниэль всё равно верит в свое превосходство: «Я понимаю, что Макс всегда будет тут как тут, если мне не удастся показывать должный уровень, однако я уверен, что использую правильный подход и смогу добиться поставленных целей».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 19:54      |      Категория:  Все новости » Спорт
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