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Сьюзи Вольф стала кавалером ордена Британской империи

Экс-пилот DTM Сьюзи Вольф удостоилась ордена кавалера Британской империи (MBE) за вклад в развитие женского спорта.

Вольф, в девичестве Стоддарт, стала одной из 1197 человек, которые получили различные ордена за заслуги перед отечеством накануне Нового года. Среди них также были такие известные спортивные личности, как легкоатлеты Мохаммед Фарах, Джессика Эннис-Хилл и теннисист Энди Маррей.

Свою профессиональную гоночную карьеру Сьюзи начала в британской Формуле Renault. Сезон-2005 она провела в британской Формуле 3, а с 2006 по 2012 год выступала в DTM.

Кроме того, Вольф была гонщиком по развитию Williams с 2012 по 2015 год.

В 2011-м Сьюзи вышла замуж за Тото Вольфа, который сейчас является руководителем Mercedes Motorsport.

В октябре семейство подтвердило, что ожидает рождения первого ребенка в апреле 2017 года.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 15:57      |      Категория:  Все новости » Спорт
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