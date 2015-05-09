Карлос Сайнс: Я стал другим гонщиком в 2016-м

Пилот Toro Rosso Карлос Сайнс доволен тем, как сложился для него сезон-2016, и признался, что стал совершенно другим гонщиком за этот период.Сайнс закончил сезон-2015 на 15-м месте, заработав 18 очков, а в 2016-м уже стал 12-м, имея на счету 46 очков.«Я очень доволен, потому что в Формуле 1 сложно выступать целый год на высоком уровне, – процитировали Сайнса GPUpdate.net. – Почти во всех гонках я выступил достойно и заработал много очков, допустив при этом только пару ошибок.По сравнению с сезоном-2015 я стал совершенно другим гонщиком. Я иначе ощущаю Формулу 1 и горжусь этим, поскольку это именно то, чего я хотел.В 2015-м я столкнулся с большим количеством проблем с надежностью и не смог раскрыть весь свой потенциал, из-за чего сильно расстраивался. Я знал, что в 2016-м мне нужно обязательно себя показать».Сайнс начал год на мажорной ноте, заработав восемь очков по итогам первых 11 гонок, однако под конец с трудом мог сопротивляться ухудшающейся форме Toro Rosso из-за прошлогоднего двигателя Ferrari.Сайнс уверен, что Гран При Германии ознаменовал начало трудного периода для Toro Rosso.«Хоккенхайм стал поворотным моментом, – продолжил испанец. – Мы как раз завершили этапы в очках в Баку, Канаде, Австрии, и тут в Хоккенхайме с теми же настройками, тем же задним антикрылом опустились с восьмой позиции на 14-ю. Уж не знаю, что сделали остальные. Учитывая, что потом мы ехали в Монцу, Спа и Японию, я понял, что конец сезона выйдет непростым».В 2017-м Toro Rosso будет использовать двигатель Renault 2017 года, а Карлос Сайнс продолжит выступать вместе с Даниилом Квятом.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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