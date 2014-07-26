ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Эстебан Окон: В Формуле 1 важнее всего научиться работать с автомобилем Новичок Force India Эстебан Окон в интервью F1i.com признался, что после перехода в Формулу 1 он был вынужден во многом изменить свой стиль работы и гораздо больше узнать об особенностях настройки автомобиля. Француз перешел в Manor в середине этого сезона сразу после летнего перерыва на место Рио Харьянто. По его словам, ему хватило времени до конца сезона, чтобы немного разобраться в том, как всё функционирует в Формуле 1. «Этот год сойдет за целых три, – заявил Эстебан. – Я не ожидал, что всё произойдет так быстро. По плану было оставаться резервным гонщиком Renault и участвовать в DTM. Возможно, я и рассчитывал выступить в Renault на следующий год. Мне пришлось изучить неимоверное количество информации, поскольку я пропустил первые 12 гонок. За короткий срок я получил колоссальный опыт, хотя было трудно. Думаю, теперь я поймал свой ритм. Честно, я даже не предполагал, насколько важно правильно подбирать настройки автомобиля при работе с инженерами. Можно куда больше выиграть, если сфокусироваться на работе автомобиля, нежели чем думать только о своей подготовке. Раньше, когда я выступал в младших категориях, то в основном полагался на свои умения, но здесь всё работает немного по-другому». Окон также уверен, что в Формуле 1 может оказаться только уже полностью сформировавшийся гонщик. «Когда ты попадаешь в Формулу 1, ты уже должен знать всё о пилотировании машины, – продолжил француз. – И на этом этапе тебе нужно начинать учиться работать с автомобилем. Я не говорю, конечно, что надо перестать совершенствовать свое гоночное мастерство и работать только с настройками автомобиля, однако сейчас я определенно работаю именно так». Окон признался, что в Force India решили подписать с ним контракт на сезон-2017 именно благодаря его показателям на тестах: «Думаю, если бы не тесты, никто бы даже не стал рассматривать мою кандидатуру. Тогда всё прошло хорошо, и они это запомнили. Мне кажется, я провел одну из лучших тестовых сессий в своей жизни – мы оказались на второй строчке. Мне приятно, что со мной хотят работать, однако есть и определенное давление. От меня ждут высокого результата, поэтому мне нужно приложить все усилия, чтобы оправдать надежды».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 15:42 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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