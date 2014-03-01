ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Росс Браун: Сегодняшний успех Mercedes – во многом заслуга Шумахера Бывший руководитель Mercedes Росс Браун заявил, что наследие Михаэля Шумахера продолжает ощущаться в Формуле 1. В интервью CNN по случаю трех лет, прошедших после несчастного случая на горнолыжном курорте, когда Михаэль получил серьезную черепно-мозговую травму, Браун отметил, что во многом благодаря работе Шумахера Mercedes смогла добиться своего нынешнего доминирующего положения. Прошло три года с момента трагического инцидента с Михаэлем Шумахером «Михаэль внёс весомый вклад в организацию и структуру Mercedes, что в итоге привело к успеху, – признался Браун. – Он помог в свое время добиться успеха Ferrari, и в Mercedes он не изменил свой подход. Благодаря своим знаниям и опыту он мог объяснить сотрудникам, что конкретно было нужно. Сегодняшний успех Mercedes не обошелся без его влияния». Браун также добавил, что поражен тем, как семья Михаэля справляется со сложившейся ситуацией: «Несчастный случай сильно отразился на семье, но то, чего они добились – я говорю не только о Мике [который выступит в 2017-м в европейской Ф3], но и об успехах Джины-Марии в конном спорте – является свидетельством большой силы духа всех членов семьи».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:55 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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