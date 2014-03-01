Росс Браун: Сегодняшний успех Mercedes – во многом заслуга Шумахера
Бывший руководитель Mercedes Росс Браун заявил, что наследие Михаэля Шумахера продолжает ощущаться в Формуле 1.В интервью CNN по случаю трех лет, прошедших после несчастного случая на горнолыжном курорте, когда Михаэль получил серьезную черепно-мозговую травму, Браун отметил, что во многом благодаря работе Шумахера Mercedes смогла добиться своего нынешнего доминирующего положения.Прошло три года с момента трагического инцидента с Михаэлем Шумахером«Михаэль внёс весомый вклад в организацию и структуру Mercedes, что в итоге привело к успеху, – признался Браун. – Он помог в свое время добиться успеха Ferrari, и в Mercedes он не изменил свой подход.Благодаря своим знаниям и опыту он мог объяснить сотрудникам, что конкретно было нужно. Сегодняшний успех Mercedes не обошелся без его влияния».Браун также добавил, что поражен тем, как семья Михаэля справляется со сложившейся ситуацией: «Несчастный случай сильно отразился на семье, но то, чего они добились – я говорю не только о Мике [который выступит в 2017-м в европейской Ф3], но и об успехах Джины-Марии в конном спорте – является свидетельством большой силы духа всех членов семьи».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Эдди Джордан уверен, что руководство McLaren действует неэффективно, чем усугубляет глубокий кризис коллектива. Экс-босс собственной команды в Формуле 1 раскритиковал посыл Рона Денниса о том, что на...
Представители различных спортивных федераций протестировали нормативы комплекса ГТО Во Владивостоке завершился краевой фестиваль по программе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!