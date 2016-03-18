Сергей Сироткин: Я продолжу работать с Renault в 2017 году, но немного в другом формате
Сергей Сироткин рассказал, что в 2017 году продолжит работать в команде Renault.В сезоне-2016 российский гонщик совмещал выступления в GP2 с ролью тест-пилота во французской команде. Он принял участие в пятничных тренировках в Сочи и Интерлагосе, а также провёл один день на тестах в Сильверстоуне.«Я могу сказать достаточно много, хотя пока ещё не всё подтверждено и подписано, – заявил Сироткин в программе «100% Скорости» на радио «Спорт FM». – Будет продолжаться работа с Renault, но немного в другом формате. Если в этом году моя работа была не всегда на виду, она была не видна обычным зрителям, то в 2017-м я буду проводить больше времени на трассе за рулем – на тестах, на пятничных заездах.Помимо этого, будем развивать нашу программу с SMP Racing совместно с Dallara. Буду принимать участие в разработке и доводке нашего прототипа класса LMP1. Это будет подготовка к его дебюту в 2018 году в Ле-Мане.Хотел бы сказать всем огромное спасибо, всем болельщикам за всю их поддержку! И хочу пожелать всем счастья, здоровья, всего самого хорошего, любви – ну а мы будем продолжать радовать вас своими выступлениями».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Пилот Ferrari Себастьян Феттель прокомментировал итоги первого дня гоночного уик-энда в Мельбурне, который прошел в основном под аккомпанемент дождя. В первой тренировке немец проехал восемь кругов,...
В предпоследний день ралли-марафона «Африка Эко Рейс-2016» участники покинули коварные трассы Мавритании и оказались в сенегальской саванне. 11-й этап Акжут-Сен Луи включал 207-километровый техничный...
9 августа во Владивостоке пройдет велоквест - командная игра, в рамках которой участникам нужно будет проехать на велосипеде по заданному маршруту, отгадывая зашифрованные места и выполняя задания на...
Высшая лига «А». «Индезит» (Липецк) - «Приморочка» (Приморский край) 3:0 (25:12, 25:14, 25:23) Если первые два сета завершились уверенными победами хозяек площадки, то в третьей партии «Приморочка» к...
Руководитель Pirelli Motorsport Пол Хембри в очередной раз напомнил, что в Австрии главным фактором в работе резины станут погодные условия. «В Шпильберге очень короткий круг, который можно проехать...
Зрителей ожидают зрелищные бои! 5 декабря в Чемпионате и Первенстве Дальневосточного федерального округа по кудо примут участие известные и титулованные приморские спортсмены: Константин Караульных –...
Тест-пилот Ferrari Эстебан Гутьеррес охарактеризовал свой период выступлений в составе Sauber, как "самое сложное время в его карьере". За два полных сезона в швейцарской команде ему удалось набрать...
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!