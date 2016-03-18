ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Сергей Сироткин: Я продолжу работать с Renault в 2017 году, но немного в другом формате Сергей Сироткин рассказал, что в 2017 году продолжит работать в команде Renault. В сезоне-2016 российский гонщик совмещал выступления в GP2 с ролью тест-пилота во французской команде. Он принял участие в пятничных тренировках в Сочи и Интерлагосе, а также провёл один день на тестах в Сильверстоуне. «Я могу сказать достаточно много, хотя пока ещё не всё подтверждено и подписано, – заявил Сироткин в программе «100% Скорости» на радио «Спорт FM». – Будет продолжаться работа с Renault, но немного в другом формате. Если в этом году моя работа была не всегда на виду, она была не видна обычным зрителям, то в 2017-м я буду проводить больше времени на трассе за рулем – на тестах, на пятничных заездах. Помимо этого, будем развивать нашу программу с SMP Racing совместно с Dallara. Буду принимать участие в разработке и доводке нашего прототипа класса LMP1. Это будет подготовка к его дебюту в 2018 году в Ле-Мане. Хотел бы сказать всем огромное спасибо, всем болельщикам за всю их поддержку! И хочу пожелать всем счастья, здоровья, всего самого хорошего, любви – ну а мы будем продолжать радовать вас своими выступлениями».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:59 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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