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Nissan приступил к созданию нового гибридного автомобиля для европейского рынка - автоновости

Nissan приступил к созданию нового гибридного автомобиля для европейского рынка - автоновостиNissan приступил к созданию нового гибридного автомобиля для европейского рынка

Автор фото: фликр.ком

Британское издание «Auto Express» со ссылкой на авторитетные источники сообщает, что японская компания Nissan начала разработку нового гибридного автомобиля, предназначенного для реализации на европейском авторынке.

Об этом журналистам издания рассказал вице-президент европейского технического центра Nissan Такаси Сиракава. По его словам, одним из приоритетных направлений развития компании в ближайшем будущем являются полностью электрические автомобили. Однако, для более плавного перехода на полноценные электрокары, руководство компании приняло решение закрепится в промежуточном сегменте – сегменте гибридных автомобилей.

Как утверждает официальные представитель японского автопроизводителя, в настоящее время специалисты компании работают над новым автомобилем, который будет приводить в движение гибридная силовая установка. Планируется, что в процессе ее разработки будут использованы некоторые технические решения партнеров из компании Mitsubishi, однако этот вопрос все еще находится на стадии обсуждения.

Предполагается, что в случае если такое решение будет принято, то японская компания может позаимствовать часть оборудования у «зеленой» модификации кроссовера Mitsubishi Outlander PHEV.

Напомним, что недавно стало известно, что компании Nissan, Renault и Mitsubishi начали совместную разработку электрокаров на базе электрохэтча Nissan Leaf. Новые автомобили будут выходить под брендами трех компаний, и каждый из них будет позиционироваться как доступный представитель своего класса.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 00:42      |      Категория:  Автоновости
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