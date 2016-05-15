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Нико Росберг: Возможно, я попробую себя в бизнесе

После завершения карьеры в Ф1 чемпион мира-2016 Нико Росберг планирует проявить себя в других сферах деятельности.

Экс-пилот Williams и Mercedes не скрывает, что хотел бы заняться бизнес-проектами.

«Моя миссия в Ф1 выполнена, – сказал Росберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. – Я уже показал свой максимум на трассе, а сейчас хотелось бы заняться новыми проектами. Возможно, мне удастся попробовать себя в бизнесе. У меня есть некоторые идеи, и все они вполне законные».

Также Нико подтвердил, что его отношения с Льюисом Хэмилтон испортились за годы ожесточенной борьбы в составе Mercedes. Тем не менее немец не исключает, что в будущем они вновь начнут хорошо ладить.

«Возможно, мы снова будем близки с ним. Это было бы здорово», – заявил Росберг.

Напоследок Нико отметил, что был польщен письмом от Стирлинга Мосса, в котором 87-летний британец отдал должное чемпиону мира-2016 за его решение завершить карьеру в Ф1.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!


Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 20:01      |      Категория:  Все новости » Спорт
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