ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Нико Росберг: Возможно, я попробую себя в бизнесе После завершения карьеры в Ф1 чемпион мира-2016 Нико Росберг планирует проявить себя в других сферах деятельности. Экс-пилот Williams и Mercedes не скрывает, что хотел бы заняться бизнес-проектами. «Моя миссия в Ф1 выполнена, – сказал Росберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung. – Я уже показал свой максимум на трассе, а сейчас хотелось бы заняться новыми проектами. Возможно, мне удастся попробовать себя в бизнесе. У меня есть некоторые идеи, и все они вполне законные». Также Нико подтвердил, что его отношения с Льюисом Хэмилтон испортились за годы ожесточенной борьбы в составе Mercedes. Тем не менее немец не исключает, что в будущем они вновь начнут хорошо ладить. «Возможно, мы снова будем близки с ним. Это было бы здорово», – заявил Росберг. Напоследок Нико отметил, что был польщен письмом от Стирлинга Мосса, в котором 87-летний британец отдал должное чемпиону мира-2016 за его решение завершить карьеру в Ф1.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 20:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ Сегодня Льюис Хэмилтон взял третий поул в этом сезоне, установив свое лучшее время на резине Soft. Почти все пилоты использовали этот тип резины в квалификации, кроме гонщиков Force India, которые... Подробнее Руководство трассы Нюрбургринг, как и чуть ранее боссы Хоккенхаймринга, окончательно отказалось от идеи проведения Гран При Формулы 1 в нынешнем сезоне... Подробнее Себастьен Ожье оформил второй кряду титул чемпиона мира по ралли, одержав победу на Ралли Испания... Подробнее Макса Ферстаппена можно назвать выдающимся пилотом своего поколения. Это вовсе не значит, что он быстрейший – пока. Но где бы молодой гонщик ни выходил на старт, в воздухе неизменно чувствовалось... Подробнее В Бахрейне мы стали свидетелями множества жарких сражений между напарниками, боровшимися колесо в колесо. В Китае же Хэмилтон, Алонсо и Риккардо уверенно и решительно переиграли своих товарищей по... Подробнее Для футбола нет возрастных ограничений. Ветераны этого вида спорта занимать места на трибунах болельщиков не торопятся. Они собрали четыре команды и присоединились к молодежи в розыгрыше зимнего... Подробнее Берни Экклстоун вернулся во главу совета директоров Формулы 1, в котором также вновь занял свой прежний пост бывший президент Ferrari Лука ди Монтедземоло. В начале года из-за расследования по делу о... Подробнее Квалификация первого в истории Гран При Европы в Азербайджане начнётся в одно время с легендарной гонкой «24 часа Ле-Мана». Оба этапа пройдут 17-19 июня, и хотя FIA пытается найти решение, чтобы... Подробнее ФК "Луч-Энергия" узнал своего первого соперника в розыгрыше Кубка России-2014/15. По итогам проведенной сегодня жеребьевки им стал ФК "Сахалин", так же выступающий в первом дивизионе российского... Подробнее Хосе-Мария Лопес стал быстрейшим из трёх пилотов Citroen по итогам первой тренировки WTCC на длинной версии Сузуки... Подробнее