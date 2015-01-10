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Kia объявила о полной готовности к внедрению системы ЭРА-ГЛОНАСС - автоновости

Kia объявила о полной готовности к внедрению системы ЭРА-ГЛОНАСС - автоновостиKia объявила о полной готовности к внедрению системы ЭРА-ГЛОНАСС

Автор фото: фликр.ком

Пресс-служба российского подразделения южнокорейской компании Kia объявила о полной готовности к требованиям нового Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», который вступает в силу с 1-ого января 2017 года.

Напомним, что согласно тексту документа, все автомобили, предназначенные для реализации на территории РФ, в обязательном порядке должны быть оснащены отечественной системой экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС. В противном случае, на такой автомобиль будет невозможно оформить Паспорт транспортного средства (ПТС), а соответственно, использовать в качестве транспортного средства на территории РФ.

Южнокорейский автопроизводитель, для которого российский рынок является одним из ключевых, летом текущего года провел краш-тесты всего своего модельного ряда на испытательной площадке Центра испытаний НАМИ. Входе тестов специалистами проверялась работоспособность системы ЭРА-ГЛОНАСС при двух видах столкновений – фронтальном ударе с 40-процентным перекрытием на скорости в 56 км/ч и боковом ударе с деформирующимся препятствием. Согласно результатом испытаний, система ЭРА-ГЛОНАС сработала в штатном режиме на всех автомобили из российской линейки Kia.

Как отмечают в компании, массовое внедрение в эксплуатацию этой системы позволит существенно сократить количество жертв ДТП, благодаря своевременному вызову экстренных служб. Так, в настоящее время отсутствия необходимой помощи в первый час после ДТП, который является критическим для пострадавших, является причиной 15% летальных исходов при ДТП в РФ.

Напомним, что недавно еще одна компания из Южной Кореи – Hyundai – сообщила о своих успехах в деле внедрения системы ЭРА-ГЛОНАСС. Однако на данный момент из всей российской линейки автопроизводителя сертификационные тесты прошли только шесть моделей - Solaris, Elantra, i30, Tucson, Santa Fe и Grand Santa Fe.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:09      |      Категория:  Автоновости
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