General Motors выплатит почти 30 млн долларов штрафа в Китае - автоновости

Информационное агентство «Reuters» со ссылкой на собственные источники сообщает, что Шанхайское бюро по вопросам ценообразования присудило штраф совместному предприятию американского концерна General Motors (GM) и китайской компании Shanghai Automotive Industry Corporation (SAIC).

По данным агентства, совместное предприятие SAIC General Motors Co. Ltd. (SAIC-GM), основанное еще 19 лет назад, обвиняется в нарушении законодательства в сфере конкурентного ценообразования. В частности, китайское подразделение GM нарушило правила честной конкуренции при назначении минимальной стоимости автомобилей брендов Buick, Cadillac и Chevrolet своим официальным дилерам.

Поскольку таким образом цены были назначены для автомобилей совокупной стоимостью, приблизительно 5 млрд юаней, размер штрафа, в соответствие с местным законодательством, составил 4% от этой суммы. Теперь компания вынуждена выплатить китайскому регулятору 201 миллион юаней (около 28,9 миллионов долларов).

Официальные представители GM прокомментировали эту ситуацию таким образом: «GM полностью соблюдает местные законы и правила там, где ведёт свой бизнес. Мы будем оказывать полную поддержку нашему совместному предприятию в Китае, чтобы гарантировать, что все необходимые меры по отношению к этому вопросу будут приняты».

В пресс-службе SAIC отказались давать официальный комментарий относительно претензий Шанхайского бюро.