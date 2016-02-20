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Итоги опроса на сайте АВТОСПОРТ.com.ru

Позади остался очередной опрос на нашем сайте, и сегодня мы подведем его итоги и огласим тему для нового голосования.

Напомним, что вопрос звучал следующим образом: Кто стал лучшим пилотом Ф1 прошедшего сезона?

Ровно четверть проголосовавших читателей нашего сайта отдали свое предпочтение Льюису Хэмилтону, занявшему в чемпионате лишь второе место следом за Нико Росбергом.

Итоги опроса на сайте АВТОСПОРТ.com.ru

Сам немец занял в нашем опросе почетную вторую строчку – его успех признали достойным 21% опрошенных.

За третье место в рейтинге лучших пилотов минувшего сезона развернулась отчаянная борьба. И если в чемпионате последняя ступень пьедестала уверенно досталась Даниэлю Риккардо, то в нашем опросе третье место осталось за пилотом McLaren Фернандо Алонсо. Ему свои голоса отдали 15% читателей.

Всего на один процент от испанца отстал Макс Ферстаппен, и еще процентом меньше набрал Риккардо. Таким образом, по мнению наших читателей, оба пилота Red Bull Racing проявили себя в чемпионате чуть хуже Алонсо, в распоряжении которого была не столь быстрая и надежная техника.

Следующее место с большим отставанием занял Себастьян Феттель – за немца проголосовали всего 2% опрошенных.

Еще меньше – по одному проценту – получили пилоты Force India Серхио Перес и Нико Хюлькенберг, а также Карлос Сайнс из Toro Rosso.

Ну а за Валттери Боттаса свой голос отдал лишь... один человек.

Теперь мы рады представить вашему вниманию новый опрос!

В преддверии двух самых больших ралли-рейдов в году – "Дакар" и "Африка Эко Рейс", которые стартуют одновременно 2 января 2017 года, нам стало интересно, к какому из двух соревнований больше лежит душа у наших читателей.

Вопрос мы сформулировали следующим образом: "За каким из ралли-рейдов вы будете следить?"

Варианты следующие:
1) "Дакар"
2) "Африка Эко Рейс"
3) Буду следить за обоими рейдами
4) Ралли-рейдами не интересуюсь
5) Буду следить только за выступлениями наших участников

Если мы что-то не учли, пишите свое мнение в комментариях к этой новости, мы обязательно прислушаемся к вашей позиции.

Также в комментариях вы, как и всегда, можете предложить собственные варианты для опроса, который мы повесим в следующий раз.
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Источник : AUTOSPORT




Опубликовано:   Сегодня, 12:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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