Франц Тост: В Формуле 1 необходимо ограничить расходы
Руководитель Toro Rosso Франц Тост заявил, что нынешний уровень расходов в Ф1 является неприемлемо высоким.Франц – один из последователей идеи введения лимита на расходы.На протяжении последних пяти лет Ф1 в HRT, Caterham и Marussia были введены режимы временной администрации. В этот период времени также испытывали серьезные финансовые проблемы Force India, Sauber и Lotus.Liberty Media может ограничить расходы для команд Ф1«Нам необходимо сосредоточиться на сокращении расходов, – сказал Тост в интервью Tiroler Tageszeitung. – Не должно быть так, чтобы команда тратила в год 450 миллионов евро. Даже производители не могут позволить себе постоянно тратить такие деньги.Это не целесообразно. Сейчас в Ф1 мы тратим слишком много денег.Дайте каждой команде, к примеру, 150 миллионов евро на сезон и дайте возможность FIA контролировать процесс трат. Большие команды плачутся, будто расходы невозможно контролировать. Но это нонсенс. Я знаю также, что в Toro Rosso каждый экономит расходы.Многие говорят, что невозможно контролировать прогресс… Но это ерунда. Если кто-то откажется предоставлять отчет о расходах, тогда FIA могла бы, к примеру, обязать нарушителя заплатить двойную цену. После этого вы увидите, насколько быстро команды будут подавать всю необходимую документацию».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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