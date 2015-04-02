ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Льюис Хэмилтон: Mercedes не обеспечила нас равными возможностями Пилот Mercedes Льюис Хэмилтон вновь напомнил о том, что проиграл чемпионский титул-2016 не по своей вине. Льюис считает, что Mercedes не предоставила ему равных возможностей с Нико Росбергом, которого реже подводила техника в 2016-м. На Гран При Абу-Даби Хэмилтон оттеснял своего напарника на пилотов Ferrari и Red Bull Racing, чтобы усложнить ему жизнь по ходу гонки. Однако в итоговой турнирной таблице Росберг набрал на пять очков больше и стал триумфатором кампании-2016, вскоре после чего объявил об уходе из спорта. «Команда должна обеспечивать обоих гонщиков равными возможностями, – сказал британец в интервью TIME. – К сожалению, у нас не было равных возможностей, потому что в нашей части гаража возникали технические отказы. На другой половине гаража этого не было. Это вынуждало меня использовать каждый шанс. В конце концов, я делал все, что мог. Я не подверг никого опасности [на Гран При Абу-Даби] и никому не навредил. Я бы сделал это вновь, потому что на трассе нужно бороться до конца». После поражения в 2016-м Хэмилтон максимально мотивирован на достижение успеха в 2017-м. «После того, как я проиграл чемпионство в этом году, я с удвоенной мотивацией буду стараться вернуть титул в 2017-м. Я настроен очень решительно», – резюмировал Льюис.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 00:01 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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