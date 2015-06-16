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Во Франции запустили первую дорогу из солнечных батарей - автоновости

Во Франции запустили первую дорогу из солнечных батарей - автоновостиВо Франции запустили первую дорогу из солнечных батарей

Автор фото: фликр.ком

Во Франции открылся уникальный инфраструктурный объект – дорога, поверхность которой покрыта не обычным асфальтом, а специальными солнечными батареями.

Первую и пока единственную в мире дорогу из солнечных панелей ввели в эксплуатацию в Нормандии, близ города Турувр. Для водителей существенной разницы не будет – несмотря на дорогостоящее высокотехнологичное покрытие никаких специальных ограничений ни по массе, ни по скорости на этой дороге не введено.

Однако такая трасса может принести немалую пользу. По предварительным подсчетам, объема выработанной солнечными элементами электроэнергии будет достаточно для полного обеспечения небольшого города с населением до 5 тысяч человек.

«Использование поверхности автодорог для размещения панно, превращающих энергию солнечного света в электричество, позволяет сэкономить земли, пригодные для ведения сельского хозяйства», - заявила в ходе церемонии открытия министр экологии, устойчивого развития и энергетики Франции Сеголен Руаяль.

Впрочем, на данный момент солнечными батареями обшит только один километр этой дороги, при этом совокупная площадь светопоглощающих элементов составляет 28 км2. За следующие пять лет власти страны планируют увеличить протяженность таких участков до одной тысячи километров. Ради достижения этой цели из государственного бюджета было выделено 5 млн евро.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 09:00      |      Категория:  Автоновости
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