ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Citroen представила новую машину C3 WRC 2017 За месяц до начала нового сезона Citroen представила новый автомобиль C3 WRC 2017. Изначально французский производитель решил пожертвовать кампанией-2016 для того, чтобы сосредоточиться на конструировании машины под новый регламент-2017. В 2017-м команду будут представлять Крис Мик, Крэг Брин, Стефан Лефевр и Калид Аль-Кассими. Тем не менее на первых этапах нового сезона команда будет выставлять только две C3: расширение до трех или четырех машин ожидается на май. «C3 WRC 2017 – замечательный автомобиль, с которым мы добились значительного прогресса в 2016-м, – сказал Мик. – В условиях изменения регламента, думаю, что в 2017-м на первый план выйдет человеческий фактор. В некоторых моментах пилотам будет крайне сложно управлять настолько быстрыми машинами. Посмотрим, какого результата мы добьемся в Монте-Карло. На тестах команда старалась изо всех, но до выезда на трассу никто не знает, насколько мы будем хороши в сравнении с конкурентами». Руководитель Citroen Ив Маттон упомянул, что на протяжении всей тестовой программы, которая началась в апреле, C3 намотала более 9 000 км, и добавил: «В 2017-м мы хотим сражаться за победы на ралли в нормальных условиях. Если говорить о целях на сезон-2018, то мы постараемся добыть, по крайней мере, один из титулов. Когда я читаю отзывы о нашей машине, то многие люди ожидают, что C3 будет очень быстра с самого начала соревновательного года. Это оказывает определенное давление на нас. Возможно, нам понадобится время на то, чтобы адаптироваться в этой окружающей среде. Мы будем уважительно относиться к новому вызову».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: Сегодня, 11:49 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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