Даниэль Риккардо: Боюсь, я недостаточно умен, чтобы основать свою команду Ф1
Гонщик Red Bull Racing Даниэль Риккардо заявил, что пока не считает себя достаточно умным, чтобы руководить собственной командой в Ф1, сообщает Motorsport-total.com.Тем не менее он основал собственный коллектив Ricciardo Kart при поддержке Birel ART еще два года назад, однако из-за своего плотного расписания ему удалось лишь единожды приехать на этап чемпионата мира своей команды – в Бахрейне в этом году.«Я бы хотел появляться чаще [на этапах со своей картинговой командой], – признался Риккардо. – Но у меня контракт со своей командой [в Ф1]. Однако я всё равно много делаю "за кулисами".Я не просто приехал на этап и ходил, удивленно смотря на надписи со своей фамилией, а много работал. Мне было важно знать, что парни думают о картах, как их можно улучшить. Это было крайне любопытно!»Говоря о возможных перспективах когда-нибудь основать собственную команду в Ф1, Риккардо высказался довольно прямолинейно: «О, это слишком далеко идущие планы.Сейчас я делаю всего лишь маленький шаг. И, если честно, я не уверен, что достаточно умен [чтобы управлять командой]. Но надеюсь, что моя картинговая команда будет долго существовать».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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