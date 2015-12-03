Алексей Корнеев выступит в команде Fortec Motorsport в Формуле Renault
Россиянин Алексей Корнеев перешел в команду Fortec Motorsport в Формуле Renault.Слушатель программы SMP Racing 18-летний Корнеев в этом сезоне в составе команды JD Motorsport занял 15-е место в турнирной таблице Еврокубка, восемь раз попав в очковую зону.Во французской Ф4, а также в SMP Ф4 Алексей уже добывал победы в 2015 году.«Я рад, что могу присоединиться к Fortec Motorsport как гонщик Еврокубка Формулы Renault 2.0 в следующем сезоне, – заявил Корнеев. – Я сделаю всё, чтобы представить SMP Racing в этом чемпионате на высочайшем уровне.Теперь я чувствую себя намного увереннее и надеюсь, что Fortec сможет добиться всех поставленных целей в 2017-м».Корнеев присоединится в команде к Никите Троицкому и Александру Вартаняну.Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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