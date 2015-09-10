Российские продажи FCA Group в ноябре сократились почти на 21 процент - автоновости

Как сообщает Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете, в ноябре текущего года итальяно-американский концерн Fiat Chrysler Automobiles (FCA) потерял пятую часть продаж на российском авторынке.

Согласно данным аналитиков Комитета, в прошлом месяце объем реализации автомобилей FCA в России был зафиксирован на уровне 288 экземпляров, что на 20,7% меньше, чем в ноябре 2015 года. По итогам одиннадцати месяцев на российском рынке было продано 3 194 автомобиля итальяно-американского концерна. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 41,2%. За отчетный период доля FCA на российском рынке сократилась на 0,1 процентных пункта и составила 0,2%.

В структуре ноябрьских продаж FCA наибольшая доля (53,5%) приходится на автомобили итальянского бренда Fiat. За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 154 автомобиля, ухудшив свой прошлогодний результат на 40,8%. В период с января по ноябрь россияне приобрели 1 935 автомобилей Fiat – на 43,7% меньше, чем годом ранее.

Еще 45,5% приходятся на автомобили американского бренда Jeep. В абсолютных числах, объем продаж американских внедорожников на российском рынке в ноябре составил 131 экземпляров, падение в годовом отношении составило 37,9%. С начала года в России было продано 1 131 внедорожник Jeep – на 41,1% меньше, чем в прошлом году.

Оставшийся 1% приходится на автомобили брендов Chrysler и Alfa Romeo. В ноябре на российских дорогах появилось два новых автомобиля Chrysler (-50%) и один новый автомобиль Alfa Romeo (-75%). За одиннадцать месяцев текущего года объемы продаж автомобилей Chrysler составили 28 экземпляров (-31,7%), а автомобилей Alfa Romeo – ровно 100 экземпляров, что в полтора раза больше, чем в январе ноябре 2015 года (+156,4%).