ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ Марк Уэббер: Росберг избежал судьбы второго номера Бывший гонщик Ф1 Марк Уэббер поделился мыслями о том, что Нико Росберг, завершивший карьеру сразу после завоевания своего первого титула в этом году, сумел избежать участи стать пожизненным "вторым номером". Сам Уэббер ни разу не смог добиться подобного, несмотря на то, что выступал в лучшем автомобиле в пелотоне в составе Red Bull Racing – ему не оставил шансов Себастьян Феттель, ставший четырехкратным чемпионом. «Такие гонщики, как я и, допустим, Фелипе Масса (почти ставший чемпионом в 2008-м), часто воспринимаются многими как записные вторые номера», – заявил Уэббер. – Росбергу тоже светила подобная участь. Нико точно не был вторым номером последние три года, но так как победитель только один, ему нужно было довольствоваться вторым местом. Как сейчас это приходится делать Льюису. Судьба титула дважды [за последние три года] решалась в Абу-Даби, и Нико был практически на том же уровне, что и Льюис, который, между прочим, закономерно считается одним из лучших гонщиков своего поколения. Не было и намека на то, что Льюис полностью уничтожил Нико. Льюис одержал больше побед? У Льюиса, безусловно, были технические проблемы, но ведь и Нико в 2014-м и 2015-м они тоже часто преследовали. В гонках такое бывает. В WEC в этом году [в составе Porsche] мы выиграли много гонок, были на подиуме, лидировали почти всегда и что в итоге? Мы только четвертые в общем зачете. Иногда приходится просто минимизировать потери. В 2010-м Себастьян стал чемпионом мира, хотя я лидировал большую часть сезона, а он – лишь одну гонку. Разве это говорит о том, что он не заслужил титул? А обо мне теперь помнят лишь то, что я когда-то выступал в Red Bull...»Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Источник : AUTOSPORT







Опубликовано: 19-12-2016, 00:03 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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