В Уссурийске учащимся вручили золотые знаки отличия ГТО

15 декабря состоялось торжественное награждение учащихся трех муниципальных образований – Уссурийского городского округа, ЗАТО г. Фокино и Черниговского района, успешно выполнивших нормативы всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО). В конференц-зале администрации Уссурийска собрались 109 «отличников» физической подготовки 7-17 лет (1-6 возрастных ступеней).





Удостоверения и золотые знаки ГТО ребятам вручили директор департамента физической культуры и спорта Приморского края Жан Кузнецов, заместитель главы администрации УГО по вопросам социальной сферы Елена Бронникова и посол ГТО в Приморском крае Андрей Черных.





Почетные гости поздравили учащихся с высокими достижениями и выразили уверенность, что они не остановятся на достигнутом, а их пример послужит мощным импульсом для популяризации всероссийского физкультурно-спортивного движения и здорового образа жизни в Приморском крае.





В настоящее время в Приморье с начала года открыты и работают один региональный и 18 муниципальных центров тестирования. Как отметил директор краевого департамента спорта – Уссурийск выбран площадкой для вручения золотых знаков отличия ГТО не случайно.





- Этот городской округ один из лидеров в Приморском крае по внедрению всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также по количеству населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом. Наряду с Уссурийским центром тестирования ГТО активную работу ведут муниципальные центры в Находке, Большом Камне, Фокино, Шкотовском, Черниговском и Хасанском районах. В следующем году мы продолжим работу по открытию центров тестирования в тех муниципалитетах, где их еще нет, - подчеркнул Жан Кузнецов.





По информации регионального центра тестирования за период с января по октябрь 2016 года в выполнении нормативов комплекса ВФСК ГТО в Приморском крае приняло участие 3547 человек, из которых 275 человек выполнили нормативы на золотой знак отличия, 520 – на серебряный, 203 человека – на бронзовый знак ГТО.





Напомним, в 2016 году испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в Приморском крае, так же как и по всей стране, могут выполнять граждане от 6 до 29 лет (1-6-й возрастных ступеней) категории «обучающиеся» - школьники и студенты. Остальные категории населения – взрослые от 18 до 70 лет и старше, но не категории «обучающиеся» (6-11-й ступеней) смогут выполнять нормативы ГТО с 2017 года.





Региональный Центр тестирования – региональный оператор реализации мероприятий комплекса ГТО в Приморском крае находится по адресу: г. Владивосток, УСЦ «Олимпиец», ул. Батарейная, 2, каб. 22, тел. 8(423)260-50-34, эл. почта: vfskgtoprim@mail.ru.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края





