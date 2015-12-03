Видео: Porsche трогательно поблагодарила Audi

В 2014 году Audi представила видеоролик с приветствием сестринской марки Porsche, которая тогда вернулась в главную категорию чемпионата мира по гонкам на выносливость LMP1.Прототип Audi R18 e-tron quattro нарисовал следами от покрышек надпись «Добро пожаловать назад» перед зданием завода Porsche в Штутгарте.Теперь, когда Audi ушла из WEC, Porsche разместила ответное видео с надписью «Возвращайтесь назад» в конце. Получилось весьма трогательно…Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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