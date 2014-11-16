Audi и NVIDIA представили в Лас-Вегасе новую совместную разработку - автоновости

Немецкий автопроизводитель Audi и американский разработчик графических процессоров NVIDIA в рамках Международной выставки потребительской электроники в Лас-Вегасе (CES 2017) представили свою новую совместную разработку.

На объединенном стенде двух крупных компаний на CES в этом году был выставлен кроссовер Q7 с системой автономного управления, отличительной особенностью которого является наличие искусственного интеллекта. AI (artificial intelligence) позволяет автомобилю, буквально, обучаться вождению у живых людей и впоследствии применять приобретенные навыки на дороге.

Так, вначале немецкий кроссовер был оборудован комплексом оптических камер, которые снимали весь процесс вождения автомобиля настоящим пилотом. Затем полученные данные анализировались – AI пытался «понять», каким образом человек реагирует на те или иные ситуации, какие маневры совершает и какой соблюдает скоростной режим.

Кроме того, автономный Q7 оснащается дополнительной двухмегапиксельной камерой спереди, видеопоток с которой обрабатывается непосредственно графическим процессором NVIDIA, который также осуществляет рулевое управление.

Для демонстрации возможностей совместной разработки, кроссовер вывели на заранее подготовленную испытательную площадку. В зависимости от типа и расположения препятствия, которое появлялось на пути автомобиля, система выбирала наиболее оптимальный путь его объезда, а также сумела без проблем преодолеть участок трека без дорожной разметки.

Напомним, что ранее немецкий автопроизводитель уже применял самообучающиеся системы на своих прототипах. Так, в декабре компания продемонстрировала миниатюрный (масштаб 1:8) кроссовер Q2, оснащенный самообучающимся парковщиком. Несмотря на небольшие размеры прототипа, принцип действия остается все тем же – система обучается на видеозаписях с реальными водителями и пытается воспроизвести увиденное самостоятельно.