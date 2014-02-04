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Московские власти обнулят тарифы на парковку в новогодние праздники - автоновости

Московские власти обнулят тарифы на парковку в новогодние праздники - автоновостиМосковские власти обнулят тарифы на парковку в новогодние праздники

Автор фото: фликр.ком

В новогодние праздники москвичи и гости столицы смогут припарковать свой автомобиль абсолютно бесплатно, даже в зонах платной парковки.

Об этом информационному агентству «ТАСС» рассказал собственный источник в городской администрации. Как отмечает собеседник журналистов, нулевой тариф будет действовать в период с 1-ого по 8-ое января включительно на всей территории Москвы. Однако 31-ого декабря парковка все еще будет платной.

Напомним, что со 2-ого декабря текущего года стоимость машиноместа в зонах платной парковки выросла. Так, минимальный тариф на использование парковки в центральных районах столицы вырос до 60 рублей в час. Максимальный же тариф, который действует на 133 улицах, составил 200 рублей в час. Как отметили в Департаменте транспорта города Москвы, такая высокая плата была введена на тех участках, где проблема с отсутствием свободных мест не решилась после введения платной парковки.

Кроме того, впервые был введен дифференцированный тариф. Его величина будет варьироваться в зависимости от того, в какой зоне находится конкретная улица. К примеру, стоимость машиноместа на 32 улицах внутри Бульварного кольца с восьми утра и до восьми вечера составит 50 рублей в час за первые 30 минут и 150 рублей в час за все последующее время. А с восьми вечера до восьми утра стоимость машиноместа зафиксирована на уровне 80 рублей в час.

А два дня назад зона платной парковки расширилась еще на 206 улиц Москвы. При этом, в этот раз расширение затронуло, в основном, спальные районы. В Дептрансе заявили, что улицы для этого расширения были выбраны на основании близкого расположения таких объектов, как станции метро, торговые центры и бизнес-центры, рядом с которыми парковка, обычно, занята полностью. Тариф на использование машиноместа на всех 206 улицах составил 40 рублей в час.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:03      |      Категория:  Автоновости
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