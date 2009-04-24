Ford прогнозирует увеличение спроса на российском рынке - автоновости

Американская компания Ford поделилась своим прогнозом о состоянии первичного авторынка в России к концу следующего года.

Так, аналитический отдел компании полагает, что по итогам следующего года совокупный объем реализации новых автомобилей в России может увеличится. По предварительным оценкам, положительная динамика продаж будет зафиксирована на уровне до 10%. Однако, прогноз аналитиков Ford, в целом, пессимистичный.

Сама же компания продолжит придерживаться прежней стратегии развития на российском рынке. В планах на 2017 год значится выход нескольких новых моделей, расширение списка программ постпродажного обслуживания, а также модернизация собственных производственных площадок в России.

Кроме того, американский автопроизводитель планирует увеличить объемы экспорта своих автомобилей российского производства на внешние рынки. В настоящее время продукция Ford из России отгружается в Армению, Белоруссию и Казахстан. При этом, в компания экспортирует все без исключения автомобили из своей российской линейки.

«Для Ford Sollers 2016 год оказался во многом определяющим для бизнеса в России. Ситуация на рынке продолжала ухудшаться, и мы до сих пор не видим никаких признаков восстановления. Именно поэтому так важно увеличение наших продаж и улучшение финансовых результатов, вопреки общим трендам. В 2016 мы увидели результаты усилий за все прошедшие 5 лет и совершенно четко поняли, каковы наши приоритеты и получили подтверждение правильному выбору стратегии. Несмотря на продолжающееся падение рынка, мы смогли нарастить продажи Ford на более чем 10%. Это стало результатом масштабной трансформации модельного ряда, а также благодаря нашей долгосрочной стратегии по локализации», – заявили в российском офисе компании.