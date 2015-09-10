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Skoda рассекретила обновленную версию Octavia RS - автоновости

Skoda рассекретила обновленную версию Octavia RS - автоновостиSkoda рассекретила обновленную версию Octavia RS

Автор фото: медиа.шкода-авто.ком

Пресс-служба чешской компании Skoda опубликовала всю информацию об обновленных версиях «заряженных» универсалов и лифтбеков Octavia RS.

Спустя почти два месяца после официальной презентации рестайлингового семейства стандартных Octavia, чешский автопроизводитель обновил «заряженные» лифтбек и универсал.

Как и ожидалось, «горячие» Octavia RS получил все те же самые изменения во внешности, что и обычная версия. В частности, форм-фактор фронтальной оптики, который стал объектом критики многих автомобилистов. Дело в том, что теперь фары разделены на два сегмента довольно широкой линией. При этом, форма этих сегментов тоже разная – секции, расположенные ближе к центру, повторяют линии радиаторной решетки, а «боковые» больше походят на уменьшенную версию больших фар.

Под капотом бензиновых версий располагается турбированный двухлитровый TSI мощностью 230 л.с. (350 Нм) – на 10 л.с. больше, чем у предшественника. Стоит отметить, что пиковая тяга доступна в диапазоне от 1500 до 4600 об/мин. В паре с ним может работать либо шестиступенчатая механическая КПП, либо преселективная «коробка» DSG, в зависимости от комплектации. С таким силовым агрегатом лифтбек способен с места набрать первые 100 км/ч всего за 6,7 секунды (6,8 секунды в дорестайлинговой версии), при максимальной скорости в 250 км/ч. Как утверждают в компании, средний уровень потребления топлива в смешанном цикле составляет 6,5 литров на 100 км пути.

Дизельная версия, как и прежде, будет поставляться с двухлитровым TDI с отдачей 184 л.с. (380 Нм). При этом, для переднеприводной модификации будет доступна как МКПП, так и DSG, а для версии с системой полного привода – только DSG. Стоит отметить, что динамические характеристики дизельной Octavia RS после рестайлинга несколько ухудшились – разгон до 100 км/ч у новинки занимает 7,9 секунды против 7,7 секунд у старой версии. Максимальная скорость чешской новинки с дизельным агрегатом составляет 232 км/ч, а заявленный уровень расхода топлива – 4,5 л./100 км..

Когда обновленные универсал и лифтбек Skoda Octavia RS появятся в продаже – пока не сообщается.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 08:55      |      Категория:  Автоновости
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