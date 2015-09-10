Opel отзывает кроссоверы Mokka в России - автоновости

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о проведении отзыва автомобилей немецкой компании Opel на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – немецкие кроссоверы Opel Mokka, которые были проданы на российском авторынке в период с апреля 2013 по сентябрь 2013 года. Общее количество отзываемых автомобилей – 122 экземпляра. С полным списком VIN-номеров можно ознакомиться на официальном сайте Росстандарта.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, является высокая вероятность появления неприятного запаха и дыма вследствие перегрева проводки автоматической системы быстрого обогрева Quickheat, который может возникнуть из-за недостаточно сильно затянутой гайки крепления. Как отмечается в сообщении, наличие подобного дефекта не соответствует требованиям 3-его и 6-ого пунктов Приложения №3 технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», принятого в 2011 году.

Официальные дилеры американского концерна General Motors в России оповестят своих клиентов, которые приобрели указанные автомобили, о наличии неисправности и пригласят пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре. В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут проверку момент затяжки гайки на клемме нагревательного элемента вспомогательного отопителя и, в случае необходимости, заменят поврежденную проводку.