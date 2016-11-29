Volkswagen привез в Детройт удлиненный Tiguan - автоновости

Немецкая компания Volkswagen на своем стенде в рамках Международного автосалона в Детройте выставила удлиненную модификацию обновленного кроссовера Tiguan.

Впервые длиннобазная модификация немецкого кроссовера была представлена еще в середине декабря для китайского авторынка, где подобные автомобили пользуются большой популярностью. В сравнение со стандартной модификацией, колесная база кроссовера увеличена на 110 мм, до 2 791 мм. Также, задний свес Tiguan вырос на 116 мм, таким образом, габаритная длина этой версии составляет 4 704 мм.

Сейчас же VW представил версию Tiguan L для реализации на североамериканском авторынке. Однако, стоит отметить, что в США будет представлен не полный аналог китайской версии. Так, в каталоге американских дилеров автомобиль будет значиться без литеры «L» в названии.

Кроме того, если в КНР поставляется исключительно пятиместная модификация кроссовера, то в США будет продаваться и «семейный» вариант с третьим рядом кресел. При этом, в переднеприводной версии кроссовера дополнительные сиденья установлены по умолчанию, тогда как для версии с полным приводом их придется докупать отдельно.

Радикальным отличием американской модификации от китайской стала урезанная моторная гамма. Если в Китае клиенту на выбор будут предложены четыре двигателя, то в США – всего один. Речь идет о турбированном четырехцилиндровом TSI с рабочим объемом два литра и мощностью 184 л.с., который продается в комплекте с безальтернативной 8-ступенчатой автоматической КПП.

Серийное производство новинки для североамериканского авторынка будет налажено на предприятии компании в Мексике, несмотря на все заявления нового президента США Дональда Трампа.