Расходы Volkswagen AG на «дизельгейт» выросли еще на 1 млрд долларов - автоновости

Немецкий концерн Volkswagen AG согласовал с американскими регуляторами план отзыва еще одной партии автомобилей в рамках урегулирования последствий «дизельного скандала».

Немецкий автопроизводитель продолжает череду сервисных кампаний в США. В рамках очередного отзыва в сервисные центры отправятся автомобили, оснащенные трехлитровыми дизельными двигателями V6 3.0 TDI из семейства EA189. По данным концерна, в настоящее время на территории США насчитывается порядка 83 тысяч таких автомобилей. В основном, это автомобили из модельного ряда бренда Audi (А6, А7, А8, Q5 и Q7), а также кроссоверы Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg.

По предварительным подсчетам, большая часть из них были собраны в период с 2013 по 2016 годы. Владельцам таких автомобилей немецкий автопроизводитель предложит специальную процедуру по замене управляющего программного обеспечения двигателя и некоторых его компонентов, что приведет его в соответствие текущим экологическим стандартам.

Как утверждают официальные представители концерна, для более старых моделей, выпущенных в период с 2009 по 2012 годы, эта процедура неэффективна, поэтому владельцам таких автомобилей будет предложена альтернатива – выкуп автомобиля за его полную стоимость на момент покупки.

Официально, стоимость этого отзыва пока не называется, однако по подсчетам экспертов, все мероприятия обойдутся концерну в один млрд долларов.