Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Расходы Volkswagen AG на «дизельгейт» выросли еще на 1 млрд долларов - автоновости

Расходы Volkswagen AG на «дизельгейт» выросли еще на 1 млрд долларов - автоновостиРасходы Volkswagen AG на «дизельгейт» выросли еще на 1 млрд долларов

Автор фото: фликр.ком

Немецкий концерн Volkswagen AG согласовал с американскими регуляторами план отзыва еще одной партии автомобилей в рамках урегулирования последствий «дизельного скандала».

Немецкий автопроизводитель продолжает череду сервисных кампаний в США. В рамках очередного отзыва в сервисные центры отправятся автомобили, оснащенные трехлитровыми дизельными двигателями V6 3.0 TDI из семейства EA189. По данным концерна, в настоящее время на территории США насчитывается порядка 83 тысяч таких автомобилей. В основном, это автомобили из модельного ряда бренда Audi (А6, А7, А8, Q5 и Q7), а также кроссоверы Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg.

По предварительным подсчетам, большая часть из них были собраны в период с 2013 по 2016 годы. Владельцам таких автомобилей немецкий автопроизводитель предложит специальную процедуру по замене управляющего программного обеспечения двигателя и некоторых его компонентов, что приведет его в соответствие текущим экологическим стандартам.

Как утверждают официальные представители концерна, для более старых моделей, выпущенных в период с 2009 по 2012 годы, эта процедура неэффективна, поэтому владельцам таких автомобилей будет предложена альтернатива – выкуп автомобиля за его полную стоимость на момент покупки.

Официально, стоимость этого отзыва пока не называется, однако по подсчетам экспертов, все мероприятия обойдутся концерну в один млрд долларов.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:07      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Скоро в России начнутся продажи обновленной версии кроссовера Kia Soul - автоновости
22-07-2015, 02:09, Автоновости
Российское представительство корейского бренда Kia готовится вывести на рынок нашей страны обновленную версию кроссовера Soul....
Подробнее
Ford обновит электрическую версию Focus - автоновости
28-11-2016, 00:57, Автоновости
Запас хода американского электрокара после рестайлинга увеличится до 185 км....
Подробнее
Автомобилисты не хотят покупать «моральный» беспилотный автомобиль - автоновости
21-07-2016, 15:49, Автоновости
Эксперимент социологов показал, что «проблема вагонетки» для многих людей имеет однозначное решение....
Подробнее
Показатели производства новых машин в РФ продолжают падать - автоновости
11-01-2015, 02:02, Автоновости
Объем производства легковых автомобилей на территории России сократился более, чем на 10%....
Подробнее
General Motors остановил четыре завода из-за землетрясения в Японии - автоновости
3-05-2016, 13:26, Автоновости
Заводы в США и Канаде встали из-за перебоев с поставками комплектующих из Японии....
Подробнее
Изящные манеры - автоновости
3-05-2016, 13:10, Автоновости
Универсал Volvo V90 примерил новый корпоративный «костюм» и стал еще более практичным....
Подробнее
Ferrari удалось увеличить прибыль, сократив объемы выпуска автомобилей - автоновости
24-02-2014, 18:10, Автоновости
Производитель премиальных автомобилей, итальянская компания Ferrari в прошедшем, 2013 году намеренно сократил объем производства своих автомобилей....
Подробнее
Opel готовится представить в 2017 году новый электромобиль - автоновости
11-04-2014, 06:30, Автоновости
Представители автомобилестроительного концерна Opel сообщили, что в 2017 году в серийное производство выйдет новый электромобиль немецкой марки....
Подробнее
Ravon прекращает продаж хэтчбэка Matiz в России - автоновости
3-10-2016, 20:46, Автоновости
Самый бюджетный автомобиль покидает российский рынок....
Подробнее
Почти каждый второй новый грузовик, который продается в России, выпущен ОАО «КамАЗ»
18-11-2013, 11:30, Автоновости
По результатам девяти первых месяцев этого года доля реализованных грузовых автомобилей КамАЗ на российском рынке выросла на 12%. Отечественный автопроизводитель обогнал, таким образом, по объемам...
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU