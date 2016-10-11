Ford подтвердил разработку нового поколения Bronco - автоновости

Американская компания Ford планирует через три года выпустить на рынок новое поколение 50-летнего внедорожника Bronco.

Первые сообщения о возрождении модели Bronco появились еще в октябре прошлого года. Тогда американское издание «Detroit Free Press» со ссылкой на главу одного из отделений профсоюза рабочих автомобильной отрасли Билла Джонсона сообщило, что на предприятии Ford в Мичигане будет налажено серийное производство двух автомобилей – нового поколения внедорожника Bronco и пикапа Ranger.

Сейчас же в компании подтвердили эту информацию. В ходе пресс-конференции в Детройте глава американской марки Марк Филдс рассказал журналистам, что работа над новой генерацией обеих автомобилей уже ведется, а серийные версии будут готовы пополнить модельный ряд компании уже через три года. Впрочем, пикап доберется до официальных дилеров чуть раньше – в 2019 году.

«Мы слышали наших клиентов четко и ясно. Они хотят автомобили, которые и невероятно выносливы, и, в то же время, хорошо управляются. Ranger - для поклонников пикапов, которые хотят доступную, функциональную и маневренную машину. Bronco - это бескомпромиссный среднеразмерный внедорожник, сделанный для тех, кто постоянно ищет приключений и часто выбирается за пределы городской черты», - рассказал руководитель американского подразделения компании Джо Хинрикс.

Напомним, что оригинальная версия внедорожника Bronco впервые была представлена 51 год назад – в 1966 году. Без каких-либо значительных изменений модель продержалась на рынке целых 30 лет, и только в 1996 году ее производство было свернуто. В качестве преемника Ford выпустил полноразмерный внедорожник Expedition, который занял свою нишу и успешно продается и по сей день.