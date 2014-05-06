Geely готовится пополнить свой модельный ряд в России - автоновости

Пресс-служба китайской компании Geely анонсировала выход двух новых моделей на российский авторынок.

Как сообщают официальные представители компании, в будущем году в российской линейке китайского бренда появится две новых модели, ранее выставленные на стенде Geely в рамках Московского международного автосалона. Речь идет о полноразмерном седане бизнес-класса Emgrand GT, который также известен под именами Borui и GC9, и кроссовере NL-3, у которого также есть альтернативное название – Boyue.

Выход на российский рынок китайского представителя SUV-сегмента назначен на III-ий квартал 2017 года. Предполагается, что моторная гамма Geely NL-3 ограничится единственным турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,8 литров, который вне зависимости от комплектации будет поставляться с шестиступенчатой автоматической «коробкой». Однако, в отличие от большей части кроссоверов из КНР, NL-3 будет доступен российским потребителям как в передне-, так и в полноприводном исполнении.

Седан же должен был уже появиться в продаже на территории РФ – ранее в компании запланировали начало продаж на декабрь текущего года. Однако планы руководства Geely изменились, и дата появления Emgrand GT на российском рынке была перенесена на I-ый квартал 2017 года. Как и кроссовер, китайский безнес-седан будет предлагаться с единственным 165-сильным бензиновым силовым агрегатом объемом в 1,8 литра, который будет работать в паре с безальтернативной шестиступенчатой АКПП.

Предполагается, что серийное производство обеих автомобилей будет организовано на мощностях белорусского предприятия «Белджи», расположенного в городе Борисов. Стоит отметить, что там же компания собирает кроссоеры Emgrand X7 для реализации в нашей стране.