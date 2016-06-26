SsangYong назвал цены кроссовера Tivoli для российского рынка - автоновости
SsangYong назвал цены кроссовера Tivoli для российского рынка
Автор фото: фликр.ком
Пресс-служба южнокорейской компании SsangYong опубликовала полный прайс-лист на кроссовер Tivoli, а также его удлиненную модификацию Tivoli XLV, для российского рынка.
Впервые о появлении южнокорейского кроссовера в нашей стране стало известно еще в конце сентября текущего года. Тогда, официальные представители отечественной компании Sollers сообщили о достижении договоренностей с автопроизводителем о возобновлении поставок на российский рынок. Предполагалось, что продажи автомобилей SsangYong в России стартуют в ноябре, однако пока этого не произошло. Более того, пока не объявлена даже приблизительная дата этого события.
Сам же кроссовер SsangYong Tivoli будет предлагаться российским потребителям в двух модификациях – стандартной и удлиненной (4 440 мм против 4 202 мм) с приставкой XLV в названии.
Обычная версия кроссовера будет представлена двумя комплектациями –Welcome стоимостью 999 000 рублей и Original стоимостью 1 269 000 рублей. В список базового оснащения кроссовера входит: стандартная связка ABS+EBD, подушка безопасности для водителя, электрический привод и система обогрева для боковых зеркал, 16-дюймовые колесные диски, аудиосистема и кондиционер. Более продвинутая комплектация Original дополняется аудиосистемой с Bluetooth-интерфесом, парктроником и системой обогрева для переднего ряда кресел.
У удлиненной модификации Tivoli XLV список комплектаций значительно шире – Comfort (1 439 000 руб.), Comfort+ (1 499 000 руб.), Elegance (1 589 000 руб.), Luxury (1 699 000 руб.) и Elegance+ (1 739 000 руб.). Такую версию кроссовера отличают, кроме габаритных размеров, новые бамперы и другая форма оптики.
В «базе» Tivoli XLV оснащается комплектом из двух подушек безопасности, системой круиз-контроля, кондиционером, а также датчиками света и дождя. Версия Comfort+ сверх этого получила систему 2-зонного климат-контроля, а также боковые подушки и шторки безопасности. Следующая комплектация Elegance поставляется с системой подогрева руля, системой динамической стабилизации (ESP), системой помощи при экстренном торможении, информационно-развлекательным комплексом и камерой заднего вида. В комплектации Luxury сиденья кроссовера обиты кожей, для водительского кресла предусмотрен электрический привод и система вентиляции, 18-дюймовые колесные диски и обогрев задних сидений. Единственным отличием максимальной комплектации Elegance+ стало наличие системы полного привода (в остальных комплектациях привод исключительно передний).
Вне зависимости от выбранного пакета оснащения, под капотом южнокорейского кроссовера будет установлен 1,6-литровый двигатель с отдачей 128 л.с., который работает в паре с шестиступенчатой автоматической КПП во всех комплектациях, кроме базовой Welcome – там установлена «механика» с аналогичным диапазоном.
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