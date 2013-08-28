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Куда пойти и что посмотреть в Ярославле на Новый год 2017?

Зимой Ярославль становится еще сказочнее. В этот период город укутывается в красивое снежное покрывало, которое сверкает в свете огней гирлянд невероятными переливами. В декабре в Ярославле начинаются предпраздничные народные гулянья, русские зимние забавы и обилие иных развлечений. Приятным бонусом являются лояльные цены в местных отелях, которые радушно примут всех гостей.

Новый год 2017 в прекрасном городе Ярославль: что посмотреть?

Главные праздничные гулянья в новогоднем Ярославле развернуться на основных площадях:

  • Советская;
  • Богоявленская;
  • Юности;
  • Красная.

Здесь будет обязательно установлены: елка, концертные сцены, световая иллюминация. В новогоднюю ночь Ярославль наполнится самыми активными жителями и гостями, которые, вместе со сказочными персонажами, насладятся народными гуляньями, представлениями и поучаствуют в увлекательных конкурсах. Снегурочка, а также Дед Мороз – обязательные участники торжества – не дадут скучать никому и обеспечат веселое настроение.

Хорошим вариантом для отдыха в новогоднюю ночь 2017 можно назвать катание на коньках. В городе вас ожидает масса подобных развлечений на свежем воздухе.  Например, посетите ледовую площадку телецентра "Альтаир" или современную спортивную базу "Изгиб".

Ярославль – красивый и важный туристический центр. В город каждый день приезжает множество любознательных туристов с различных уголков России, а также земного шара. Чтобы позаботиться о досуге каждого, гостиницы Ярославля тщательно готовятся к новогоднему торжеству. Вы сможете подобрать интересные и веселые корпоративы, роскошный новогодний банкет с исконно русскими блюдами, приготовленными по древнейшим рецептам, либо другой кухней, поучаствовать в представлениях, шоу.

Где снять номер в Ярославле?

Если вы хотите остановиться в отеле Ярославля с высоким сервисом и доступными ценами, то рекомендуем ibis Ярославль Центр – гостиница эконом-класса для отдыха, деловых поездок.

Ибис Ярославль Центр находится в сердце Ярославля – в 20 минутах от ж/д вокзала. В пешей доступности такие достопримечательности города, как: пешеходная улица, Волжская набережная, музеи, церкви. В отеле предусмотрены 2 конференц-зала, бесплатный бизнес- уголок и просторная крытая парковка. В каждом номере предусмотрены: телевизор, климат-контроль, телефоном, Wi-Fi, душевая кабина, сейф и прочие удобства. Ресторан ibis kitchen порадует гостей европейской кухней. В баре доступны круглосуточно горячие закуски.





Опубликовано:   Сегодня, 12:08      |      Категория:  Новости
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У Владивостока появится город-побратим в КНДР
19-06-2009, 14:36, Новости
Заместитель главы администрации города Владивостока Александр Зубрицкий провел рабочую встречу с генеральным консулом Корейской Народно-Демократической Республики в городе Находка товарищем Сим Гук...
Подробнее
Тайны отцовства. Приморская версия
12-10-2011, 11:22, Новости
Американские ученые еще в семидесятых годах пришли к выводу, что где-то тридцать процентов отцов воспитывают чужих детей, даже не подозревая об этом. По мнению генетиков, в России ситуация с...
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Жительница Владивостока оформила подлежащий аресту автомобиль на свою сестру
21-10-2011, 13:37, Новости
В отдел судебных приставов по Ленинскому району г. Владивостока поступил исполнительный лист о взыскании кредитной задолженности с гражданки М. в пользу коммерческого банка в размере более 300 тысяч...
Подробнее
Спецморнефтепорт Козьмино работает по плану
15-08-2012, 15:09, Новости
По графику на август порт намерен принять 13 нефтеналивных танкеров – экспортные партии составят 100 тыс. тонн сырья каждая. Общая отгрузка за месяц планируется в количестве 1,3 млн. тонн нефти...
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Mazda3 MPS - новая ступень эволюции хэтчбека
21-08-2013, 10:34, Новости, Автоновости
Темная решетка радиатора и бампер дают свежей Mazda3 MPS враждебный вид, а свежие воздухопоглотители на капоте, задний спортивный спойлер и 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, как на RX-8,...
Подробнее
Профлидеры будут иметь особую степень защиты
10-02-2010, 09:51, Новости
Правительство внесло в Госдуму законопроект, упрощающий задачу работодателей в случаях, когда требуется уволить или вынести иное дисциплинарное взыскание профсоюзному лидеру....
Подробнее
Самый популярный предмет среди участников ЕГЭ в Приморье – обществоведение
23-03-2011, 19:28, Новости
Подведены итоги выбора предметов для сдачи единого государственного экзамена в 2011 году. Сбор соответствующих заявлений учащихся образовательных учреждений и выпускников прошлых лет завершился 1...
Подробнее
Более двадцати кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского
10-09-2013, 10:40, Новости
Более двадцати кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота несут боевую службу и выполняют задачи по предназначению в дальней океанской зоне. Группировка десантных сил ТОФ, выполнив задачи по...
Подробнее

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