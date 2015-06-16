Дальневосточная звезда интернет газета
Доска объявлений
Дешевые авиабилеты
ЗНАКОМСТВА
Желаете познакомиться через интернет ? Желаете познакомиться через интернет ?
Новости партнеров
Все новости
Отравление алкогольными напитками

Большой выбор товаров для дома

Как найти лучших врачей в вашем городе?

Гостеприимный город Сочи - лучшее место для отдыха

Собираетесь в москву? Мы подскажем где забронировать номер в Москве

Двухтактный или четырехтактный лодочный мотор – в чью пользу сделать выбор?

"БМопт" - изготовление и реализация продукции для хозяйственных нужд

Экскурсионные программы в Чернобыльскую зону отчуждения

Портал «СуперРиэлт» – помощник в поиске недвижимости

Преимущества транспортной компании "Ист Лайнс" в грузоперевозках по России

Продажа видеокамер Turbo HD в Киеве

КРАСОТА
Красота и здоровье Красота и здоровье
ЗДОРОВЬЕ
Красота и здоровье Красота и здоровье
ТУРИЗМ
Все о туризме Все о туризме
АВТОНОВОСТИ
Автоновости Автоновости
НОВОСТИ СПОРТА
Новости спорта Новости спорта
ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ

Volvo представила новую систему под названием «Red Key» - автоновости

Volvo представила новую систему под названием «Red Key» - автоновостиVolvo представила новую систему под названием «Red Key»

Автор фото: медиа.вольвокарс.ком

Шведская компания Volvo представила свою новую разработку – систему ограничения скорости под названием «Red Key», которая предназначена для автовладельцев, вынужденных отдавать свой автомобиль в чужие руки.

Одной из самых популярных опций к культовым американским маслкарам Dodge Charger и Challenger Hellcat является ключ-брелок красного цвета, который позволяет снять ограничение мощности двигателя, установленное на отметке в 500 л.с., и почувствовать полную отдачу силового агрегата в 707 л.с..

Шведский автопроизводитель тоже решил выпустить свой «красный ключ», однако, в отличие от американской системы, эффект от европейской совершенно обратный. Так, при активации «красного ключа» в автомобиле происходит сразу несколько изменений: максимальная скорость принудительно ограничивается на отметке в 120 км/ч, система адаптивного круиз-контроля по умолчанию сохраняет максимальное безопасное расстояние до впередиидущего автомобиля, системы слежения за «мертвыми» зонами и распознавания дорожных знаков включаются и работают до выключения двигателя, а также понижается максимальная громкость аудиосистемы.

В компании отмечают, что эта система специально предназначена для тех клиентов, которые часто передают свой автомобиль в пользование другим водителям – будь то менее опытные члены семьи или друзья, сотрудники сервисов и парковщики.

«Отдавая свой автомобиль в другие руки, вы постоянно испытываете чувство тревоги. Для тех, кто вынужден доверять свою машину другим, наша система «Красный ключ» дает автовладельцам уверенность, что транспортным средством пользуются с ответственностью, независимо от того, кто им управляет», - указывается в официальном сообщении шведского автопроизводителя.

Новую систему уже модно приобрести за 136 долларов (приблизительно 8 275 рублей по текущему курсу ЦБ РФ) в качестве дополнительной опции к моделям S90, V90 и XC90, но пока только на европейском авторынке. В будущем Volvo планирует расширить как количество моделей, для которых будет доступна эта система, так и список рынков, на которых она будет представлена.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 21:08      |      Категория:  Автоновости
Вернуться

ДРУГИЕ НОВОСТИ ПО ТЕМЕ
Вторичный рынок легковых автомобилей продолжает падать - автоновости
16-06-2015, 16:01, Автоновости
Вторичный рынок легковых автомобилей в России сократился в мае почти на тридцать процентов....
Подробнее
Chrysler отзывает еще 907 своих автомобилей - автоновости
19-10-2014, 08:05, Автоновости
Американский автопроизводитель Chrysler отзывает еще почти миллион своих автомобилей по всему миру....
Подробнее
СП «Мазда-Соллерс» лишилась таможенных льгот - автоновости
2-10-2015, 08:56, Автоновости
Mazda потеряла таможенные льготы из-за нарушения обязательства по промсборке....
Подробнее
Новое поколение Renault Megan не появится в России - автоновости
9-02-2016, 02:52, Автоновости
Дилеры Renault не получат новых поставок Renault Megan....
Подробнее
Осенью на Московском автосалоне публике покажут новый Chevrolet Tahoe - автоновости
29-07-2014, 12:04, Автоновости
Внедорожник Chevrolet Tahoe 2015 года, предназначенный для российского рынка, дебютирует на Московском автосалоне 2014 года....
Подробнее
Простая классика - автоновости
31-07-2016, 11:56, Автоновости
Куда бы вы ни подались в России, будь то ее чуть ли не патриархальная глубинка или современный мегаполис, вы непременно встретите Nissan Almera Classic – этих машин дилеры японской марки продали...
Подробнее
Внедорожник Nissan Xterra снимают с производства - автоновости
3-03-2015, 15:02, Автоновости
Японский автопроизводитель Nissan готовится снять с производство свой рамный внедорожник Xterra....
Подробнее
Минтранс Великобритании проверил уровень выбросов популярных дизельных автомобилей - автоновости
23-04-2016, 17:05, Автоновости
Из 37 протестированных моделей, ни одна не соответствует нормам Евро-5....
Подробнее
EPA ужесточит критерии для сертификации автомобилей - автоновости
13-11-2015, 00:54, Автоновости
EPA решило не ограничиваться лабораторными тестами при тестировании новых автомобилей....
Подробнее
ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на китайские шины - автоновости
24-11-2015, 12:50, Автоновости
Китайские шины будут облагаться новой антидемпинговой пошлиной....
Подробнее

Яндекс.Метрика
О сайте       Контакты      Реклама на сайте      Rss канал     Карта сайта
Все права защищены! Полное или частичное копирование материалов с сайта разрешается только с разрешения администрации проекта! В случае не соблюдения данных правил - мы будем вынуждены обратиться к администрации вашего хостинга и ваш домен будет заблокирован, либо в суд для назначения штрафа за незаконное копирование и распространение материала!
COPYRIGHT © 2008 DV-ZVEZDA.RU | РАЗРАБОТЧИК WS17.RU