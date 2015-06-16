Volvo представила новую систему под названием «Red Key» - автоновости

Шведская компания Volvo представила свою новую разработку – систему ограничения скорости под названием «Red Key», которая предназначена для автовладельцев, вынужденных отдавать свой автомобиль в чужие руки.

Одной из самых популярных опций к культовым американским маслкарам Dodge Charger и Challenger Hellcat является ключ-брелок красного цвета, который позволяет снять ограничение мощности двигателя, установленное на отметке в 500 л.с., и почувствовать полную отдачу силового агрегата в 707 л.с..

Шведский автопроизводитель тоже решил выпустить свой «красный ключ», однако, в отличие от американской системы, эффект от европейской совершенно обратный. Так, при активации «красного ключа» в автомобиле происходит сразу несколько изменений: максимальная скорость принудительно ограничивается на отметке в 120 км/ч, система адаптивного круиз-контроля по умолчанию сохраняет максимальное безопасное расстояние до впередиидущего автомобиля, системы слежения за «мертвыми» зонами и распознавания дорожных знаков включаются и работают до выключения двигателя, а также понижается максимальная громкость аудиосистемы.

В компании отмечают, что эта система специально предназначена для тех клиентов, которые часто передают свой автомобиль в пользование другим водителям – будь то менее опытные члены семьи или друзья, сотрудники сервисов и парковщики.

«Отдавая свой автомобиль в другие руки, вы постоянно испытываете чувство тревоги. Для тех, кто вынужден доверять свою машину другим, наша система «Красный ключ» дает автовладельцам уверенность, что транспортным средством пользуются с ответственностью, независимо от того, кто им управляет», - указывается в официальном сообщении шведского автопроизводителя.

Новую систему уже модно приобрести за 136 долларов (приблизительно 8 275 рублей по текущему курсу ЦБ РФ) в качестве дополнительной опции к моделям S90, V90 и XC90, но пока только на европейском авторынке. В будущем Volvo планирует расширить как количество моделей, для которых будет доступна эта система, так и список рынков, на которых она будет представлена.