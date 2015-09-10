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Infiniti привезет предсерийный QX50 в Детройт - автоновости

Infiniti привезет предсерийный QX50 в Детройт - автоновостиInfiniti привезет предсерийный QX50 в Детройт

Автор фото: фликр.ком

Американское издание «Automotive News» со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что на стенде японского премиального суббренда Infiniti в Детройте будет выставлен предсерийный образец кроссовера QX50.

Об этом журналистам рассказал глава суббренда Роланд Крюгер. По его словам, в рамках Международного автосалона в Детройте, который состоится в январе следующего года, будет показан только прототип автомобиля, серийная же версия будет представлена несколько позже.

К сожалению, даже ориентировочные сроки официальной презентации серийной версии QX50 пока не называются, впрочем, как и технические характеристики будущей новинки. На данный момент ожидается, что под капотом японского кроссовера будет установлен трехлитровый бензиновый V6 с отдачей около 300-400 л.с..

Кроме того, весьма вероятно, что в линейку двигателей войдет двухлитровый силовой агрегат VC-T, в конструкции которого применена система регулирования высоты хода поршней. Благодаря использованию этой системы, рабочий объем двигателя и коэффициент сжатия можно варьировать в относительно широких пределах. Так, для достижения наилучших динамических характеристик будет использоваться коэффициент сжатия 8:1, а для обеспечения максимальной топливной экономичности – 14:1. При этом, система не требует никакого вмешательства со стороны водителя и способна работать в автоматическом режиме.

Также, руководитель Infiniti подтвердил догадки многих экспертов о том, что в основу предсерийного QX50 ляжет концептуальный кроссовер QX Sport Inspiration, который был выставлен на Парижском автосалоне в текущем году. Напомним, что 4,6-метровый кроссовер во многом унаследовал дизайн другого концепта Infiniti – Q80. Автомобиль обладает плавными, в особенности для автомобилей SUV-сегмента, формами, с крупными и ярко выраженными элементами – большими колесными арками и решеткой радиатора.

Напомним, что на данный момент Infiniti QX50 поставляется на российский рынок с атмосферным 2,5-литровым двигателем мощностью 222 л.с. (252 Нм), который работает в паре с 7-ступенчатой автоматической КПП.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   18-12-2016, 20:47      |      Категория:  Автоновости
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