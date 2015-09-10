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Отечественные автомобили доминируют в сегменте LCV - автоновости

Отечественные автомобили доминируют в сегменте LCV - автоновостиОтечественные автомобили доминируют в сегменте LCV

Автор фото: фликр.ком

Легких коммерческие автомобили отечественных брендов в ноябре текущего заняли все лидирующие позиции в сегменте LCV первичного авторынка в России, сообщается в исследовании аналитического агентства Автостат.

По данным аналитиков агентства, в прошлом месяце объем сегмента легких коммерческих автомобилей в России составил 9 219 автомобилей, что на 27,6% больше, чем в ноябре 2015 года. По итогам одиннадцати месяцев на российском рынке было реализовано 80 348 единиц легкого коммерческого транспорта. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 3,1%.

Стоит отметить, что в структуре этого сегмента преобладают автомобили отечественных брендов. Так, пятерка лидеров сегмента LCV в ноябре оказалась полностью сформирована из отечественных автомобилей.

Согласно результатам исследования, наиболее популярным легким коммерческим автомобилем в ноябре стал GAZ Gazelle Next. За месяц объем продаж этой модели был зафиксирован на уровне 1 755 экземпляров, что на 45,6% превышает результаты ноября прошлого года. В период с января по ноябрь в России было продано 16 190 таких автомобилей, прирост продаж к АППГ составил 36,2%.

На втором месте располагается УАЗ 3909. В ноябре россияне приобрели 1 002 экземпляра этой модели – на 22,5% больше, чем годом ранее. В январе-ноябре объемы реализации отечественного LCV составили 7 807 экземпляров, падение в годовом отношении составило 10,3%.

«Тройку» лидеров закрывает еще одна модель GAZ – 3302. За отчетный период компания передала в руки своих клиентов 903 экземпляра этой модели, улучшив свой прошлогодний результат на 14,9%. С начала года россияне приобрели 9 231 такой автомобиль, что соответствует падение продаж в 16,3%.

Четвертое и пятое место занимают модели GAZ 3302 и Lada Largus VU с показателями 885 (+158,8%) и 790 (+58%) проданных автомобилей в ноябре. Объем продаж этих моделей по итогам 11-ти месяцев составил 3 810 (+26,3%) и 5 857 (+3,5%) соответственно.

Единственными не-отечественными автомобилями в ТОП-10 сегмента легкого коммерческого транспорта стали американский Ford Transit (576 шт., +81,1%) и немецкий Mercedes-Benz Sprinter (437 шт., -15%).

Оставшиеся три модели в рейтинге это: УАЗ 2206 (400 шт., -22,2%), GAZ 2752 (308 шт., +21,3%) и GAZ 2705 (240 шт., -57,4%).


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   18-12-2016, 08:55      |      Категория:  Автоновости
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