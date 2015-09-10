Volvo объявила о начале отзыва своих автомобилей в России - автоновости

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о проведении отзыва автомобилей шведской компании Volvo на территории России.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили Volvo шести моделей: V40, V40 Cross Country, V60, V70, S60 и S80, проданные российским клиентам компании в период с 2011 по 2015 годы. Общее количество отзываемых автомобилей – 3 762 экземпляра. С полным списком VIN-номеров указанных автомобилей можно ознакомиться на официальном сайте Росстандарта.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, стала высокая вероятность возникновения неполадок в ходе процедуры прогрева силового агрегата при определенных режимах работы и погодных условиях. В частности, при резком наборе скорости или высокой нагрузке на двигатель внутреннего сгорания сразу после его холодного пуска, особенно при минусовой температуре.

Эти неполадки, в свою очередь, могут стать причиной возникновения утечки охлаждающей жидкости из ДВС, либо масла с сопровождающимся характерным запахом или задымлением. Как отмечается в сообщении Росстандарта, в случае, если утечка произойдет, на дисплее высветится соответствующее предупреждение.

Официальные дилеры российского подразделения Volvo оповестят всех своих клиентов, которые приобрели указанные автомобили, о наличии неисправности и пригласят их пройти бесплатное техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре.

В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут необходимые изменения в двигателе и исправят проблему с работой системы охлаждения в ходе прогрева двигателя.