Skoda увеличила объем продаж своих автомобилей в России на 3 процента - автоновости

Чешская компания Skoda в ноябре текущего года сумела увеличить объем продаж своих автомобилей на российском авторынке, сообщается в ежемесячном отчете Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Как указывается в отчете экспертов Комитета, в прошлом месяце объемы реализации автомобилей Skoda в России были зафиксированы на уровне 4 801 экземпляра, что на 3% превышает результат ноября 2015 года. Такой показатель позволил чешскому автопроизводителю занять 9-ое место по объемам продаж среди всех брендов, официально представленных в России.

По итогам минувших одиннадцати месяцев на российском рынке было реализовано 50 370 чешских автомобилей. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 0,1% или 46 шт.. За отчетный период доля Skoda на российском рынке увеличилась на 0,1 процентных пункта и составила 3,6%.

Бестселлером чешской компании в России остается лифтбэк Rapid (15-ое место в общем рейтинге). За месяц официальные дилеры компании передали в руки своих клиентов 2 184 таких автомобиля, ухудшив свой прошлогодний результат на 6,4%. В период с января по ноябрь включительно объем продаж этой модели на российском рынке составил 23 458 экземпляров – на 5,3% больше, чем год назад.

Второе место в структуре российских продаж Skoda (20-ое место в общем зачете) занимает модель Octavia A7. В ноябре россияне приобрели 1 790 экземпляров этой модели, прирост продаж к ноябрю прошлого года составил 14,3%. С начала года на российских дорогах появилось 19 719 новых Octavia A7 – на 0,98% или 195 шт. меньше, чем годом ранее.