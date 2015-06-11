Ушел из жизни тренер, воспитавший приморских чемпионов Олимпийских игр - Юрий Константинович Шубин

20 октября 2017 года на 91 году ушел из жизни Юрий Константинович Шубин, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный тренер СССР по гребле на байдарках и каноэ, заслуженный работник физической культуры РСФСР.

Юрий Константинович был одним из тех, кто стоял у истоков зарождения гребли на байдарках и каноэ в СССР. Он был инициатором развития гребли на байдарках и каноэ в Приморском крае в 1951 году. В 1953 году под его руководством город Владивосток вошел в число лидеров гребли на байдарках и каноэ в РСФСР. Тренер по гребле на байдарках и каноэ на Олимпийских Играх 1960 и 1964 годов. Подготовил олимпийских чемпионов Приморского края по гребле Марию Шубину и Степана Ощепкова.

Юрий Константинович создал и подготовил два экипажа, завоевавшие звание чемпионов мира 1958 года - это Шубина М. - Н. Грузинцева в байдарке двойке на дистанции 500 метров, и Ощепков С. - Силаев А. в каноэ двойке на дистанции 10 000 метров. За период работы тренером сборной команды СССР по гребле на байдарках и каноэ Шубин Ю.К. подготовил чемпионку ХVII Олимпийских игр 1960 г. - Шубину М., 12 воспитанников Шубина Ю.К. стали чемпионами мира, 10 - чемпионами Европы, 47 - чемпионами СССР. Звание Заслуженный мастер спорта России получили 5 его воспитанников, Мастер спорта России международного класса – 31спортсмен.

В 1964 году Юрий Константинович Шубин возглавил работу по развитию гребли на байдарках и каноэ в городе Волгограде и вывел сборную города Волгограда с занимаемого командного 14 места на 1 место в России.

За достижения в подготовке спортсменов высокого класса и добросовестный труд Шубину Ю.К. были присвоены почетные звания "Заслуженный тренер СССР" и "Заслуженный тренер РСФСР", он был награжден медалью "За трудовое отличие" (1957 г.), двумя орденами "Знак Почета" (1960 г., 1971 г.), медалью "За доблестный труд" (1970 г.), медалью "Ветеран труда" (1984 г.), в 1991 году он был удостоен почетного звания "Заслуженный работник физической культуры РСФСР".

Даже после ухода на пенсию Юрий Константинович активно занимался пропагандой развития гребли на байдарках и каноэ в Волгоградской области и России, он принимал участие в проведении областных научно-практических конференций, семинаров ФГОУ ВПО "Волгоградская государственная академия физической культуры", много писал и издавал материалов о победителях и призерах чемпионатов мира, Европы, Олимпийских игр. А в 2016 году осуществилась его заветная мечта – вышла в свет его книга об истории развития гребли на байдарках и каноэ в СССР и России, которую он писал и собирал информацию во всех регионах России более 8 лет.

Уход Юрия Константиновича Шубина - это большая потеря. Память об этом незаурядном человеке навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.





Департамент физической культуры и спорта Приморского края, федерация гребли на байдарках и каноэ Приморского края, Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ выражают глубокие соболезнования родным и близким Ю.К. Шубина.