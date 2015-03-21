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Honda пересмотрела масштаб предыдущего отзыва автомобилей в США - автоновости

Honda пересмотрела масштаб предыдущего отзыва автомобилей в США - автоновостиHonda пересмотрела масштаб предыдущего отзыва автомобилей в США

Автор фото: фликр.ком

Японская компания Honda, как и множество других автопроизводителей, продолжает череду отзывов, связанных с дефектными подушками безопасности фирмы Takata.

Как указывается в официальном сообщении американского подразделения Honda, количество автомобилей, отзываемых в рамках последней сервисной кампании, объявленной еще в сентябре прошлого года, было пересмотрено. Напомним, что тогда Honda объявила об отзыве 668 тысяч автомобилей. Сейчас же это число выросло до 772 тысяч.

Однако, список моделей не увеличился. Как и прежде, сервисная кампания затрагивает автомобили Honda Accord 2008 – 2012 модельных годов, Honda Civic 2006 – 2011 модельных годов, Honda Fit 2007 – 2012 модельных годов и гибридные Honda Insight 2010 – 2012 модельных годов.

Кроме того, под отзыв попали две модели премиального суббренда Acura. Речь идет о кроссоверах Acura MDX, реализованных на территории США в период с 2005 по 2006 годы, а также о седанах Acura RL, проданных в 2005 – 2012 годах.

Стоит отметить, что во второй раз под отзыв попали мотоциклы Honda GL1800 Gold Wing, которые опционально комплектуются эйрбэгами от Takata. В июне прошлого года компания отозвала 2,7 тысяч таких «круизеров», сейчас же в сервисные центры будут отправлены всего 882 японских мотоцикла.

Как отмечается в официальном сообщении, все владельцы указанных автомобилей к концу февраля получат электронные письма с указанием условий проведения сервисной кампании, а также техническая информация о дефекте.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Вчера, 21:01      |      Категория:  Автоновости
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