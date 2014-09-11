Минивэн Honda Odyssey нового поколения дебютировал в Детройте - автоновости

Японская компания Honda представил на Международном автосалоне в Детройте новое поколение семейного минивэна Odyssey.

В моторной линейки нового Honda Odyssey, производство которого стартует весной текущего года, пока только один двигатель – бензиновый 3,5-литровый V6 i-VTEC мощностью 280 л.с., работающий в сочетании с девяти- или десятиступенчатыми автоматическими коробками переключения передач.

Так как Honda Odyssey позиционируется как автомобиль, предназначенный для путешествий всей семьей, производитель при разработке нового, пятого по счету поколения модели, уделил особое внимание комфорту и безопасности пассажиров, особенно – детей. В частности, разработчики оснастили модель специальной системой наблюдения за действиями пассажиров заднего ряда сидений, чтобы родители могли, не отрываясь от управления автомобилем, следить за состоянием и безопасностью маленьких путешественников. Отметим, что необходимость отвлекаться на действия детей, сидящих сзади, становится одним из ведущих факторов, снижающих качество и уровень безопасности водителя, перевозящего детей. Многие матери и отцы жалуются на повышение уровня тревожности в связи с невозможностью постоянного зрительного контроля за поведением детей во время вождения. Именно эту проблему попытались решить инженеры, оснастив Odyssey новой генерации системой видеонаблюдения CabinWatch. Камера наблюдения установлена на потолке над сидениями второго ряда, изображение с камеры транслируется на экран, расположенный над приборной панелью.

Кроме того, новый Honda Odyssey оснащен переговорной системой CabinTalk, которая позволяет усиливать голос водителя при помощи динамиков, обеспечивая надежную бесперебойную голосовую связь между тем, кто за рулем, и теми, кто сидит на втором и третьем ряду. Пассажиры задних рядов могут слышать водителя как через динамики, так и через наушники мультимедийного комплекса. Поэтому родитель, находящийся за рулем, может не только контролировать действия других членов семьи, но и успокаивать, давать пояснения или развлекать маленьких детей, находящихся за его спиной.

Сами же пассажиры нового Odyssey смогут самостоятельно управлять системой климатического контроля в салоне при помощи смартфона, используя специально подготовленное разработчиками приложение CabinControl, совместимое с системами iOS и Android.

Помимо новых разработок, создатели включили в список оснащения новинки максимальное количество систем безопасности и комфорта, включая ассистент удержания в полосе, адаптивный-круиз контроль, систему предотвращения фронтальных столкновений и слежения за объектами на дороге.

Напомним, что в 2014 году минивэн Honda Odyssey получил звание самого безопасного автомобиля в своем классе по версии IIHS.