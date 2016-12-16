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Nissan представит обновленный Terrano в весной будущего года - автоновости

Nissan представит обновленный Terrano в весной будущего года - автоновостиNissan представит обновленный Terrano в весной будущего года

Автор фото: неткаршоу.ком

Пресс-служба японской компании Nissan назвала ориентировочные даты выхода обновленной версии кроссовера Terrano, а также его появления на российском рынке.

По словам официальных представителей компании, японский кроссовер получит второй подряд пакет обновлений уже весной будущего года. К сожалению, в компании пока не раскрывают, насколько масштабным будет это обновление и какие именно аспекты автомобиля оно затронет. Однако известно, что спустя небольшой промежуток времени после презентации, новинка появится в продаже на российском рынке. Подробности комплектаций и приблизительные цены, естественно, пока не называются.

Напомним, что популярный японский кроссовер Nissan Terrano уже пережил процедуру рестайлинга весной текущего года. Каких-либо серьезных изменений в экстерьере не произошло, но внутри автомобиля была полностью заменена приборная панель. Новая версия приборов предоставляла водителю информацию о температуре за пределами салона, а также об уровне выбросов. Центральная консоль также пережила ряд изменений, в багажнике появилась система освещения, а дверца бензобака стала открываться несколько иначе.

Кроме того, японские инженеры поработали над старыми 1,6-литровым и двухлитровым двигателями. Благодаря и стараниям, мощность силовых агрегатов возросла дл 114 л.с. и 143 л.с. соответственно. В максимальной комплектации кроссовер перестали оснащать системой переднего привода, но добавили опциональную четырехступенчатую автоматическую КПП.

На данный момент такой автомобиль предлагается российским клиентам Nissan в четырех комплектациях - Comfort, Elegance, Elegance Plus и Teknа. Начальная стоимость базовой версии составляет 893 000 рублей, а топовой – от 1 167 000 рублей.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 17:04      |      Категория:  Автоновости
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