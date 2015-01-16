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С Новым годом и Рождеством!

С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые друзья!



Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!



Новый год – самый долгожданный праздник. Он всегда несет в себе надежду на хорошие перемены.

Я искренне желаю вам, чтобы 2017 год был полон новыми планами и хорошими новостями, насыщен творческими идеями и финансовыми успехами, принес уверенности в своих силах, крепости духа, здоровья и, конечно же, достижения поставленных целей и исполнения всех желаний!



Ж.А. Кузнецов

Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье




Опубликовано:   Сегодня, 15:06      |      Категория:  Все новости » Спорт
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