ПОДЕЛИТЬСЯ НОВОСТЬЮ С Новым годом и Рождеством!

Уважаемые друзья!





Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством!





Новый год – самый долгожданный праздник. Он всегда несет в себе надежду на хорошие перемены.

Я искренне желаю вам, чтобы 2017 год был полон новыми планами и хорошими новостями, насыщен творческими идеями и финансовыми успехами, принес уверенности в своих силах, крепости духа, здоровья и, конечно же, достижения поставленных целей и исполнения всех желаний!





Ж.А. Кузнецов

Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края

Источник : СпортПриморье







Опубликовано: Сегодня, 15:06 | Категория: Все новости » Спорт Вернуться

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