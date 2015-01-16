С Новым годом и Рождеством!

Новый год – самый долгожданный праздник. Он всегда несет в себе надежду на хорошие перемены.
Я искренне желаю вам, чтобы 2017 год был полон новыми планами и хорошими новостями, насыщен творческими идеями и финансовыми успехами, принес уверенности в своих силах, крепости духа, здоровья и, конечно же, достижения поставленных целей и исполнения всех желаний!
Ж.А. Кузнецов
Директор департамента физической культуры и спорта Приморского края
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