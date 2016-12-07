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Mercedes-Benz объявил о начале отзыва своих автомобилей в России - автоновости

Mercedes-Benz объявил о начале отзыва своих автомобилей в России - автоновостиMercedes-Benz объявил о начале отзыва своих автомобилей в России

Автор фото: неткаршоу.ком

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии сообщает о проведении отзыва автомобилей немецкой компании Mercedes-Benz на территории РФ.

Как указывается в официальном сообщении российского регулятора, в рамках данной сервисной кампании будут отозваны автомобили одной модели – немецкие седаны представительского класса Mercedes-Benz S-Class, реализованные на российском рынке в период с ноября 2015 года по март 2016 года. Общее количество отзываемых автомобилей – 208 экземпляров.

Причиной отзыва, как сообщает ведомство, стала высокая вероятность того, что «устройства подачи ремня безопасности перед началом движения могут не занять свое первоначальное положение и, соответственно, оставаться в выдвинутом состоянии».

Официальные дилеры немецкого автопроизводителя уполномочены оповестить всех своих клиентов, которые приобрели указанные автомобили, о наличии неисправности и пригласить их пройти техническое обслуживание в ближайшем сервисном центре.

Стоит отметить, что владельцы седанов Mercedes-Benz S-Class могут самостоятельно определить, попадает ли их транспортное средство под действие данного отзыва. Для этого необходимо сверить VIN-номер своего автомобиля со списком, опубликованным на официальном сайте Росстандарта.

В ходе ремонтных работ специалисты центров проведут SCN-кодирование блока управления, расположенного в задней части седана. Стоит отметить, что все работы будут выполнены совершенно бесплатно.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 09:07      |      Категория:  Автоновости
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