Ford представит собственные «беспилотники» на CES-2017 - автоновости
Ford представит собственные «беспилотники» на CES-2017
Автор фото: медиа.форд.ком
Американская компания Ford планирует представить на грядущей Международной выставке потребительской электроники (CES-2017) модернизированную версию автономного седана Fusion.
После обновления гибридной модификации седана Fusion, американский автопроизводитель выпустил новое поколение его автономной версии. Как указывается в официальном сообщении компании, аппаратное обеспечение осталось тем же, что и у предшественника, однако, благодаря стараниям американских инженеров, его мощность значительно выросла. В частности, это касается модулями, которые занимаются обработкой сигналов, поступающих с многочисленных датчиков, в удобоваримую для «электронного водителя» форму – теперь они стали работать гораздо быстрее.
Кроме того, на Ford Fusion были установленные новые лидары с более широким углом обзора, что позволило сократить их количество с четырех до двух. «Побочным» эффектом этого стало улучшение внешнего вида автомобиля.
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