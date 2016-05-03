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Ford представит собственные «беспилотники» на CES-2017 - автоновости

Ford представит собственные «беспилотники» на CES-2017 - автоновостиFord представит собственные «беспилотники» на CES-2017

Автор фото: медиа.форд.ком

Американская компания Ford планирует представить на грядущей Международной выставке потребительской электроники (CES-2017) модернизированную версию автономного седана Fusion.

После обновления гибридной модификации седана Fusion, американский автопроизводитель выпустил новое поколение его автономной версии. Как указывается в официальном сообщении компании, аппаратное обеспечение осталось тем же, что и у предшественника, однако, благодаря стараниям американских инженеров, его мощность значительно выросла. В частности, это касается модулями, которые занимаются обработкой сигналов, поступающих с многочисленных датчиков, в удобоваримую для «электронного водителя» форму – теперь они стали работать гораздо быстрее.

Кроме того, на Ford Fusion были установленные новые лидары с более широким углом обзора, что позволило сократить их количество с четырех до двух. «Побочным» эффектом этого стало улучшение внешнего вида автомобиля.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 13:05      |      Категория:  Автоновости
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