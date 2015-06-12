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Российские продажи Nissan сократились почти на 18 процентов - автоновости

Российские продажи Nissan сократились почти на 18 процентов - автоновостиРоссийские продажи Nissan сократились почти на 18 процентов

Автор фото: фликр.ком

Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в своем ежемесячном отчете сообщает, что в ноябре текущего года японская компания Nissan продемонстрировала негативную динамику продаж на российском рынке.

Как указывается в отчете аналитиков Ассоциации, в прошлом месяце объем продаж автомобилей марки Nissan в России был зафиксирован на уровне 5 998 экземпляров, что на 17,7% ниже ноябрьских результатов 2015 года. Впрочем, несмотря на такое падение, японский автопроизводитель сумел занять 7-ое место в рейтинге по количеству проданных автомобилей, среди всех брендов официально представленных в нашей стране.

По итогам одиннадцати минувших месяцев официальные дилеры Nissan передали в руки своих российских клиентов 63 522 автомобиля. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года этот показатель сократился на 23,2%. За отчетный период доля японской компании на российском рынке сократилась на 1 процентный пункт и составила 4,5%.

Наиболее популярным автомобилем в российской линейке Nissan в ноябре стал кроссовер Qashqai (18-ое место в общем рейтинге). В абсолютных числах объемы продаж этой модели составили 1 988 экземпляров, при этом прирост в годовом отношении составил 143,6%. В период с января по ноябрь включительно россияне приобрели 16 892 японских кроссовера – на 80,4% больше, чем годом ранее.

Второе место во внутреннем рейтинге компании (23-е место в общем зачете) занимает еще один представить SUV-сегмента – кроссовер X-Trail. За месяц этот автомобиль был распродан в количестве 1 508 экземпляров, падение к ноябрю прошлого года составило 20,5%. С начала года объемы реализации этой модели были зафиксированы на уровне 16 310 экземпляров, что на 11,5% меньше показателей АППГ.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   Сегодня, 04:47      |      Категория:  Автоновости
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