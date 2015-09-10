Ford адаптировал EcoSport под российские реалии - автоновости

Американская компания Ford в рамках своей новой стратегии по адаптации автомобилей к конкретным рынкам продолжает дорабатывать российскую линейку.

На этот раз небольшие, но от того не менее полезные для российского потребителя опции получил кроссовер EcoSport. По аналогии с седанами и хэтчбеками Fiesta, которые были доукомплектованы еще в начале января, EcoSport 2017 модельного года будет уже в базовой комплектации оснащаться дополнительным USB-разъемом в потолочной консоли, который позволит водителю подзаряжать навигаторы, видеорегистраторы и любые другие устройства, питающиеся от USB-кабеля и предполагающие крепление на лобовом стекле, без необходимости тянуть провод к старому USB-разъему в нижней части центральной консоли. Стоит отметить, что верхний разъем не связан с аудиосистемой и полностью лишен шины данных.

В список технического оснащения более продвинутых комплектаций, начиная с Trend Plus, теперь входит система обогрева рулевого колеса, которая отлично дополнит добавленные ранее «зимние» опции. Напомним, что в их число входит система обогрева для первого ряда кресел и боковых зеркал, дополнительные воздуховоды для ног задних пассажиров, еще один отопитель всего салона.

Напомним, что ранее американский автопроизводитель полностью отказался от старой глобальной стратегии под названием Ford One, которая предполагала разработку глобальных моделей, которые можно было бы реализовывать на любых рынках. Вместо этого компания решила вернутся к практике адаптации автомобилей в соответствии с потребностями потребителей на каждом конкретном рынке.