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Volkswagen сделал удлиненную модификацию нового Tiguan - автоновости

Volkswagen сделал удлиненную модификацию нового Tiguan - автоновостиVolkswagen сделал удлиненную модификацию нового Tiguan

Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Volkswagen подготовила новую модификацию кроссовера Tiguan нового поколение специально для реализации на китайском авторынке.

Новая версия немецкого кроссовера, в полном соответствии с предпочтениями китайских потребителей, будет выпускаться с удлиненной колесной базой и выйдет на рынок с индексом «L» в названии. Расстояние между осями у новой модификации, в сравнении со стандартной, увеличена на 110 мм, до 2 791 мм, то еще больше роднит его с соплатформенным Skoda Kodiaq. Кроме того, задний свес VW Tiguan L также был увеличен на 116 мм.

Впрочем, при всех этих изменениях автомобиль не получил третьего ряда сидений и причиной тому снова предпочтения китайских потребителей – в КНР семиместные автомобили не пользуются большим спросом.

Моторная гамма удлиненного кроссовера в Китае будет представлена четырьмя бензиновыми TSI: базовым 1,4-литровым двигателем мощностью 150 л.с., 1,8-литровым мотором с отдачей 180 л.с. и двумя двухлитровыми силовыми агрегатами на 186 л.с. и 220 л.с.. В зависимости от комплектации двигатели будут работать в паре с шести- или семиступенчатой роботизированной «коробкой» DSG с системой двойного сцепления.

Серийное производство новинки будет налажено на СП Shanghai Volkswagen, а старт продаж назначен на январь 2017 года. Ожидается, что в будущем автомобиль также появится и на североамериканском авторынке, однако собирать их будут уже в Мексике.


Источник : motorpage.ru




Опубликовано:   16-12-2016, 16:52      |      Категория:  Автоновости
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