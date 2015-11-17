Хуан-Пабло Монтойя: Квят был не так плох, просто уж больно хорош был Сайнс
Бывший гонщик Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя считает, что своим выступлением на Гран При США Карлос Сайнс доказал, насколько он действительно хорош.С самого начала уик-энда в Остине новобранец Renault был впереди напарника Нико Хюлькенберга и в гонке финишировал на высоком седьмом месте.«На мой взгляд, иногда руководство Red Bull несправедливо к своим пилотам. Карлос регулярно опережал Квята, и многие говорили, будто русский гонщик недостаточно хорош. Возможно, дело было в том, что уж больно хорош был сам Сайнс, – цитирует Монтойю испанское издание AS. – Меня очень впечатлило его выступление на Гран При США. Сев в абсолютно незнакомую машину, тяжело избежать ошибок и сразу войти в ритм. Но Карлос отлично справился. Теперь очевидно, что он один из лучших гонщиков в современной Формуле 1».Хотите получать самые актуальные новости сайта на свои мобильные устройства? Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
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